Трагедија избјегнута за длаку: Пилот је плакао, руке му се тресле

На аеродрому у француском граду Ници два авиона за мало су се сударила на писти, мимоишавши се за три метра, преносе данас француски медији.
Инцидент се догодио када се авион компаније НувелЕр из Туниса готово сударио са авионом ИзиЏета док се припремао за полетање, пренео је Фигаро.
Капетан ИзиЏетовог авиона остао је након тога у стању шока и отказао лет.
Један од путника у авиону ИзиЏета испричао је да им је најприје речено да ће укрцавање бити мало одложено с обзиром на лоше вријеме.
Изнад Азурне обале синоћ је било невријеме праћено грмљавином и густом маглом. Путници су чекали један сат, а затим још један, да би им најприје рекли да је лет отказан, а онда је та одлука, ипак, промијењена.
Како су испричали, авион је мијењао писте неколико пута, али није полијетао, да би најзад био објављен полазак, али у том тренутку зачула се заглушујућа бука од које су се сви путници престравили, пише Фигаро.
У том тренутку, на три метра од њиховог авиона, прошла је летјелица туниске компаније која је слетала на писту, наводи париски лист.
Путници су испричали да је у авиону завладала паника, али још више у пилотској кабини одакле је капетан изашао плачући, док су му се руке тресле, додаје Фигаро.
Он је путницима казао да је судар избегнут за три метра, као и да није у стању да настави са летом, након чега су путници одмах искрцани, а лет отказан.
Одлазећи француски министар саобраћаја одмах је наложио Бироу за истраге и анализе (БЕА) да испита овај озбиљан инцидент и утврди све околности догађаја.
