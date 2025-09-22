Logo

Трагедија избјегнута за длаку: Пилот је плакао, руке му се тресле

Извор:

Б92

22.09.2025

20:42

Коментари:

0
Трагедија избјегнута за длаку: Пилот је плакао, руке му се тресле
Фото: Pixabay

На аеродрому у француском граду Ници два авиона за мало су се сударила на писти, мимоишавши се за три метра, преносе данас француски медији.

Инцидент се догодио када се авион компаније НувелЕр из Туниса готово сударио са авионом ИзиЏета док се припремао за полетање, пренео је Фигаро.

Капетан ИзиЏетовог авиона остао је након тога у стању шока и отказао лет.

Један од путника у авиону ИзиЏета испричао је да им је најприје речено да ће укрцавање бити мало одложено с обзиром на лоше вријеме.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

Изнад Азурне обале синоћ је било невријеме праћено грмљавином и густом маглом. Путници су чекали један сат, а затим још један, да би им најприје рекли да је лет отказан, а онда је та одлука, ипак, промијењена.

Како су испричали, авион је мијењао писте неколико пута, али није полијетао, да би најзад био објављен полазак, али у том тренутку зачула се заглушујућа бука од које су се сви путници престравили, пише Фигаро.

У том тренутку, на три метра од њиховог авиона, прошла је летјелица туниске компаније која је слетала на писту, наводи париски лист.

Путници су испричали да је у авиону завладала паника, али још више у пилотској кабини одакле је капетан изашао плачући, док су му се руке тресле, додаје Фигаро.

policija rotacija

Хроника

Погинула млада нада српског фудбала: Откривен идентитет настрадалог тинејџера

Он је путницима казао да је судар избегнут за три метра, као и да није у стању да настави са летом, након чега су путници одмах искрцани, а лет отказан.

Одлазећи француски министар саобраћаја одмах је наложио Бироу за истраге и анализе (БЕА) да испита овај озбиљан инцидент и утврди све околности догађаја.

(Б92)

Подијели:

Таг:

avion

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

Занимљивости

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

1 ч

0
За блиставо лице довољна су ова три производа

Савјети

За блиставо лице довољна су ова три производа

1 ч

0
Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру

1 ч

0

Више из рубрике

računar, haker, tehnologija

Свијет

Велика интернет превара у Европи: Новац готово немогуће вратити

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

2 ч

0
Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

Свијет

Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Мушкарац украо аутобус, возио га пола сата по граду

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner