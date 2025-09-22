Logo

Мушкарац украо аутобус, возио га пола сата по граду

Извор:

СРНА

22.09.2025

18:57

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Мушкарац, чији идентитет није саопштен, данас је у Паризу украо градски аутобус и возио га пола сата, преносе француски медији.

Како је саопштила Управа за саобраћај, у аутобусу у тренутку крађе није било путника, тако да приликом илегалне вожње нико није повријеђен.

zatvor robija

Према првим подацима истраге, возач аутобуса је отишао на паузу, али је оставио кључ у контакт брави.

У саопштењу тужиоца је наведено да је човјек који је украо аутобус бескућник и да није одраније познат властима.

Мушкарац је сјео за волан аутобуса јутрос у 5.00 часова на станици Монпарнас, док је возач био на паузи, пренио је "Фигаро".

Захваљујући систему за геолоцирање, аутобус је детектован, а полиција је ухапсила крадљивца пола сата касније.

Канцеларија париског тужиоца отворила је истрагу која ће утврдити околности инцидента.

