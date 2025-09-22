Мушкарац украо аутобус, возио га пола сата по граду

Извор:
Мушкарац, чији идентитет није саопштен, данас је у Паризу украо градски аутобус и возио га пола сата, преносе француски медији.
Како је саопштила Управа за саобраћај, у аутобусу у тренутку крађе није било путника, тако да приликом илегалне вожње нико није повријеђен.
Према првим подацима истраге, возач аутобуса је отишао на паузу, али је оставио кључ у контакт брави.
У саопштењу тужиоца је наведено да је човјек који је украо аутобус бескућник и да није одраније познат властима.
Мушкарац је сјео за волан аутобуса јутрос у 5.00 часова на станици Монпарнас, док је возач био на паузи, пренио је "Фигаро".
Захваљујући систему за геолоцирање, аутобус је детектован, а полиција је ухапсила крадљивца пола сата касније.
Канцеларија париског тужиоца отворила је истрагу која ће утврдити околности инцидента.
