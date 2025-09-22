Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

Извор:
Најмање двије особе погинуле су у Француској и Шпанији након што су поплаве, клизишта и пожари погодили велике дијелове јужне Еуропе.
Јутрос је у француској области Котес де Амор пронађено тијело 55-годишње жене у аутомобилу док је ишла на посао. Префектура је саопштила да је возило однијела бујица у мјесту Плоумагоар. Ватрогасци у тој регији запримили су око 1500 позива и интервенисали више од 400 пута због обилних киша.
На југу земље, у департману Боучес ду Рхоне, гдје се налази Марсеиле, на снази је жуто упозорење.
На француској обали бујице су потопиле улице, док је на аеродрому у Марсеилеу више летова било отказано или преусмјерено у Монтпелиер, Ницу и Лyон. У Авигнону, Царпентрасу и Сариансу многи су остали без струје, а жељезнички промет између Мирамаса и Авигнона био је прекинут.
У Шпањолској су обилне кише погодиле Каталонију. Ватрогасци су у недјељу пронашли тијело у ријеци у Сант Пере де Риудебитлесу док су трагали за двоје несталих чији је аутомобил однијела вода. Цивилна заштита извијестила је и о спашавању 27 људи који су остали заробљени на успињачи код самостана Монтсерат након одрона.
Национална метеоролошка служба АЕМЕТ навела је да је у појединим дијеловима Каталоније пало и до 40 литара кише по четворном метру у само пола сата. Због невремена су привремено заустављене приградске жељезничке линије, а десетци летова у Барцелони су отказани или одгођени.
Истодобно, у Галицији су ватрогасци и војска гасили пожаре који су од четвртка спалили више од 1400 хектара шуме у провинцији Луго.
Сјевер Италије је такође погодило снажно невријеме. Ријека Севесо излила се из корита, па су градске власти позвале грађане да избјегавају подземне просторе и дизала те да не излазе на улице.
Ватрогасци су у Ломбардији и Лигурији имали више од 70 интервенција, углавном због одрона и поплава. Један возач спашен је из поплављеног подвожњака у мјесту Турате. У Милану су постављене мобилне бране, а влакови су обустављени због сигурносних разлога.
Школе у Лигурији остале су затворене, док је у више од 80 италијанских градова промет пореметила и просвједна окупљања повезана с ратом у Гази.
Стручњаци упозоравају да због климатских промјена атмосфера може задржати више влаге, што повећава вјеројатност и интензитет поплава изазваних екстремним оборинама.
Severe floods caused by extreme rainfall in Marseille, France 🇫🇷pic.twitter.com/wSd1NUgiqC— Disaster News (@Top_Disaster) September 22, 2025
