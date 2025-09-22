Logo

Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

Извор:

Индекс

22.09.2025

17:48

Коментари:

0
Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама
Фото: Printscreen/X/Disaster News

Најмање двије особе погинуле су у Француској и Шпанији након што су поплаве, клизишта и пожари погодили велике дијелове јужне Еуропе.

Јутрос је у француској области Котес де Амор пронађено тијело 55-годишње жене у аутомобилу док је ишла на посао. Префектура је саопштила да је возило однијела бујица у мјесту Плоумагоар. Ватрогасци у тој регији запримили су око 1500 позива и интервенисали више од 400 пута због обилних киша.

posta paket

БиХ

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

На југу земље, у департману Боучес ду Рхоне, гдје се налази Марсеиле, на снази је жуто упозорење.

На француској обали бујице су потопиле улице, док је на аеродрому у Марсеилеу више летова било отказано или преусмјерено у Монтпелиер, Ницу и Лyон. У Авигнону, Царпентрасу и Сариансу многи су остали без струје, а жељезнички промет између Мирамаса и Авигнона био је прекинут.

У Шпањолској су обилне кише погодиле Каталонију. Ватрогасци су у недјељу пронашли тијело у ријеци у Сант Пере де Риудебитлесу док су трагали за двоје несталих чији је аутомобил однијела вода. Цивилна заштита извијестила је и о спашавању 27 људи који су остали заробљени на успињачи код самостана Монтсерат након одрона.

Национална метеоролошка служба АЕМЕТ навела је да је у појединим дијеловима Каталоније пало и до 40 литара кише по четворном метру у само пола сата. Због невремена су привремено заустављене приградске жељезничке линије, а десетци летова у Барцелони су отказани или одгођени.

ilu-ruža-28082025

Фудбал

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

Истодобно, у Галицији су ватрогасци и војска гасили пожаре који су од четвртка спалили више од 1400 хектара шуме у провинцији Луго.

Сјевер Италије је такође погодило снажно невријеме. Ријека Севесо излила се из корита, па су градске власти позвале грађане да избјегавају подземне просторе и дизала те да не излазе на улице.

Ватрогасци су у Ломбардији и Лигурији имали више од 70 интервенција, углавном због одрона и поплава. Један возач спашен је из поплављеног подвожњака у мјесту Турате. У Милану су постављене мобилне бране, а влакови су обустављени због сигурносних разлога.

Апартман хотел соба

Занимљивости

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

Школе у Лигурији остале су затворене, док је у више од 80 италијанских градова промет пореметила и просвједна окупљања повезана с ратом у Гази.

Стручњаци упозоравају да због климатских промјена атмосфера може задржати више влаге, што повећава вјеројатност и интензитет поплава изазваних екстремним оборинама.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Поплаве

Европа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

БиХ

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

4 ч

0
Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих

Наука и технологија

Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих

4 ч

0
Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

Сцена

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

4 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

4 ч

0

Више из рубрике

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Свијет

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

4 ч

0
Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

Свијет

Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

5 ч

0
Дјечак пронађен мртав: Траје потрага за оцем након стравичних поплава

Свијет

Дјечак пронађен мртав: Траје потрага за оцем након стравичних поплава

5 ч

0
Хамас упутио писмо Трампу: Траже једну ствар!

Свијет

Хамас упутио писмо Трампу: Траже једну ствар!

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner