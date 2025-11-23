Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу

23.11.2025
17:38
Коментари:0
На подручју у надлежности Полицијске управе Требиње нема пријављених инцидената током изборног дана, речено је у овој управи.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени избори за предсједника Републике Српске.
Према подацима изборних комисија, на подручју шест општина источне Херцеговине и града Требиња право гласа има 66.159 бирача.
