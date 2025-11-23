Logo

Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу

23.11.2025

17:38

Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу
Фото: АТВ

На подручју у надлежности Полицијске управе Требиње нема пријављених инцидената током изборног дана, речено је у овој управи.

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени избори за предсједника Републике Српске.

Према подацима изборних комисија, на подручју шест општина источне Херцеговине и града Требиња право гласа има 66.159 бирача.

