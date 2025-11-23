Logo

Широм ХНК нема струје, екипе на терену

23.11.2025

13:49

Широм ХНК нема струје, екипе на терену
Фото: АТВ

Више насеља у Херцеговачко-неретванском кантону остало је без електричне енергије због тешких временских непогода које су погодиле ово подручје. Највећи проблеми забиљежени су у Коњицу, Прозору-Рами и Јабланици.

Према информацијама из Оперативног центра Цивилне заштите ХНК, на подручју општине Коњиц без напајања су Бутуровић Поље, Бјелимићи и Главатичево, гдје су кварови настали услед изразито тешких зимских услова.

Слична ситуација је и у Прозору-Рами, гдје су без струје остала насеља Луг, Грачаница, Кучани и Грачац.

Проблеми у снабдијевању електричном енергијом забиљежени су и на подручју општине Јабланица. Без струје су остали Осторожац, Гревићи, Градац, Крстац, Добригошћа, Буков Под и Чехарски Врх.

Екипе на терену су ангажоване на локацијама да би отклониле кварове и нормализовале снабдијевање.

