Широм ХНК нема струје, екипе на терену

Извор:
Црна-хроника.инфо
23.11.2025
13:49
23.11.2025
Више насеља у Херцеговачко-неретванском кантону остало је без електричне енергије због тешких временских непогода које су погодиле ово подручје. Највећи проблеми забиљежени су у Коњицу, Прозору-Рами и Јабланици.
Према информацијама из Оперативног центра Цивилне заштите ХНК, на подручју општине Коњиц без напајања су Бутуровић Поље, Бјелимићи и Главатичево, гдје су кварови настали услед изразито тешких зимских услова.
Слична ситуација је и у Прозору-Рами, гдје су без струје остала насеља Луг, Грачаница, Кучани и Грачац.
Проблеми у снабдијевању електричном енергијом забиљежени су и на подручју општине Јабланица. Без струје су остали Осторожац, Гревићи, Градац, Крстац, Добригошћа, Буков Под и Чехарски Врх.
Екипе на терену су ангажоване на локацијама да би отклониле кварове и нормализовале снабдијевање.
