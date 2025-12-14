Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

14.12.2025
Мало је играча који су били тако успјешни као штопери у Премијер лиги, као Немања Видић.
Два пута је биран за играча сезоне у Премијер лиги, са тимом који је тада водио Алекс Фергусон, освојио је 15 трофеја, стекао стасус божанства међу навијачима славног клуба са Олд Трафорда.
Видић је био гост емисије на каналу CBS “Спортс Голазо” и причао је о актуелном тренутку у ком се налази његов некадашњи клуб за који је наступао од 2006. до 2014. године.
Манчестер Јунајтед у понедјељак дочекује Борнмут у сусрету 16. кола Премијер лиге, тренутно дијели пету позицију са Челсијем и има циљ да се пласира у неко од УЕФА такмичења.
''Да будем фер, када причамо о мом времену тамо, ми смо се увијек борили и освајали велике трофеје, играли финала Лиге шампиона три пута, освојили смо пет титула у Премијер лиги. Била је то веома успјешна ера. Уколико погледате тимове Манчестер Јунајтеда у посљедњих неколико година, помало се мучимо да се такмичимо на високом нивоу. Очигледно, мислим да је ове сезоне циљ да играју европски фудбал и да крену са те тачке'', каже Видић.
Јунајтед је љетос кренуо у озбиљно реновирање тима, потрошили су 250.700.000 евра за појачања и Немања сматра да се напредак осјећа.
''Што се тиче појачања која смо довели ове сезоне, надам се да ће се уклопити брзо и да ће они бити ти који ће нас повести у боље дане, јер морамо да имамо играче који ће бити константно добри. Потребна нам је база од пет или шест играча који ће играти годину или двије добро и онда можда уз још два или три добра играча да конкуришемо за велике трофеје. Мислим да смо још на двије или три године од тога да се боримо за велике трофеје'', додао је Немања.
Тим Рубена Аморима је ове сезоне само на једној утакмици у Премијер лиги успио да не прими гол.
''Било је то да дебију Сенеа Ламенса на голу Јунајтеда, на Олд Трафорду са Сандерлендом (2:0). Видић одлично зна колико је важно сачувати мрежу. Искрено, ја сам један од оних који вјерују да су дефанзивци ти који доносе трофеје, јер ако погледате статистику из посљедњих десет, 15 или 20 година, видите да тим који прими најмање голова, осваја трофеје. Мислим да је то јако важно. Ове сезоне гледајући Манчестер Јунајтед, било је мечева које су добро играли позади, али је било и они гдје су примали по неколико голова. Статистички, рекло би се да и даље примамо превише голова, али сагласан сам са тим да су неки играчи унаприједили игру и да ове сезоне играју много боље'', додао је Немања.
Конкретно, изнио је низ похвала за Холанђанина Матијса Де Лихта, по многима једног од најбољих дефанзиваца ове сезоне у Премијер лиги.
''Де Лихт је по мени најбољи играч одбране у Манчестер Јунајтеду. Мислим да је константност кључ. Ако желите да играте за Манчестер Јунајтед, морате да играте добро из недјеље у недјељу. Не можете себи да дозволите да играте једну добру па двије лоше утакмице. У Манчестеру морате увијек да мислите на оно што долази сутра, да не гледате назад. Морате да играте најбоље што можете'', каже Видић.
Немања је прокоментарисао и то што се Србија није пласирана на Мундијал 2026. Не ради се о томе да се нисмо пласирали сада.
''Генерално, мислим да имамо добре играче, али да не играмо тимски добро. То се дешавало и у моје вријеме, имамо неке проблеме у самом ДНК наше игре, око тога какав ћемо фудбал играти. Селектори су долазили и одлазили, мијењали смо стилове, приступ, младе и старе играче. Потребни су нам стабилност и план. То је проблем са српским фудбалом. Мислим да ћемо увијек имати таленте, али да морамо имати тим и створити свој ДНК'', јасан је бивши капитен Црвене звезде, Србије и Манчестер Јунајтеда.
За крај, покушао је да нађе одговор и на питање ко од садашњих играча у Премијер лиги највише подсјећа на њега и Рија Фердинанда у тандему, преноси Моцарт.
''Салиба и Габријел су партнери који највише подсјећају на то вријеме које смо имали Рио Фердинанд и ја. Ове сезоне, Арсенал се брани добро. Не знам колико мечева су ове сезоне играли заједно, али такав им је менталитет. Мислим да су примили ове сезоне само девет голова у Премијер лиги. То нешто говори о менталитету и њиховом приступу, о њиховим дефанзивцима. Знају свој посао, улазе у меч размишљајући, ‘ми ћемо да се бранимо тако да не примимо гол’. Зато су добри, зато њих двојица играју добро посљедњих неколико година и треба им честитати на томе'', закључио је Видић.
