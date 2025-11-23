Logo

Нестала дјевојчица (13), породица моли за помоћ

Тринаестогодишња Николина Вуликић нестала је јуче поподне у околини Тушког пута у Подгорици.

Како се наводи на Инстаграм страници Подгорички времеплов, Николина је задњи пут виђена код зграде Челебић.

Моле се грађани да, уколико имају било какву информацију или су је видјели, одмах контактирају МУП или број:

068 059 649

068 113 996

Свака информација може бити од помоћи.

