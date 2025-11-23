Logo

САД: На два метра смо од рјешења украјинског сукоба, Кијев ће морати да донесе неке тешке одлуке

Извор:

Агенције

23.11.2025

13:23

Коментари:

0
САД: На два метра смо од рјешења украјинског сукоба, Кијев ће морати да донесе неке тешке одлуке

Веома смо близу рјешавања конфликта у Украјини, изјавио је Кит Келог, специјални изасланик америчког предсједника Доналда Трампа за Украјину.

- У војсци увијек кажемо да је посљедњих 10 метара до циља најтеже. Ми смо на посљедња два метра - истакао је Келог у интервјуу за "Фокс њуз".

Снијег, пут

Република Српска

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

Он је навео да сматра да САД могу постићи то да Украјина прихвати споразум, а потом и Русија. Говорећи о територијалним уступцима, Келог је истакао да Кијеву предстоје тешке одлуке.

- Треба да донесу неколико тешких одлука. Знате, овај рат мора да се заврши - поручио је специјални изасланик америчког предсједника за Украјину.

Он се осврнуо и на тачку споразума, према којој се Украјина обавезује да у наредна три мјесеца организује изборе у земљи и навео да сматра да ће то "умирити људе".

- У плану је јасно наведено да Украјина мора да одржи изборе у року од 100 дана. Како сам чуо од људи са којима сам разговарао, то се може урадити за око 90 дана - навео је званичник.

Владимир Путин

Свијет

У току припреме за Путинову посјету Индији

Келог је истакао да је амерички план за рјешавање украјинског сукоба добар, али да му предстоје још неке корекције како би се усавршио, те поручио да "Трамп намјерава да ово спроведе до краја".

- Не желимо повратак Будимпештанског меморандума. Не желимо понављање "Минска I" или "Минска II". Неке од гаранција ће пасти на Сједињене Државе - додао је Келог и истакао да ће безбједносне гаранције бити додатно потписане уз мировни споразум.

- Мораћемо да приложимо додатна документа, вјероватно анекс, који садржи безбједносне гаранције - навео је амерички званичник.

Он је такође изјавио да сматра да је недавно обраћање сталне представнице Украјине при УН Христине Гајовишин, у ком је истакла да Кијев неће пристати на територијалне уступке, "позирање пред својим народом".

Саво Минић

Република Српска

Минић гласао у Шамцу

Амерички државни секретар Марко Рубио одбацио је наводе групе америчких сенатора да је план за окончање рата у Украјини који је представила администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа "листа жеља" Русије, а не стварни амерички план. Рубио је истакао да су САД аутор плана, наводећи да он представља снажан оквир за текуће преговоре.

- Заснован је на доприносу руске стране, али такође се заснива и на претходним и текућим доприносима Украјине - навео је Рубио.

Савјетници за националну безбједност земаља Е3 - Француске, Њемачке и Велике Британије састаће се данас у Женеви са званичницима ЕУ, САД и Кијева како би разговарали о америчком приједлогу мировног плана за Украјину.

Подсјетимо, вашингтонски лист "Аксиос" објавио је план од 28 тачака након што је он процурио у медије преко посланика украјинске Врховне раде Алексеја Гончаренка. Према "Аксиосу", план је осмислио специјални изасланик америчког председника Доналда Трампа Стив Виткоф, а помогли су му шеф дипломатије Марко Рубио, Трампов зет Џаред Кушнер, и руски изасланик Кирил Дмитријев.

Sasa obradovic

Кошарка

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

Амерички мировни план, између осталог, подразумјева да САД и друге земље признају Крим, ЛНР и ДНР као "де факто руске".

