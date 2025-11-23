Logo

У току припреме за Путинову посјету Индији

Извор:

Sputnjik

23.11.2025

13:10

Коментари:

0
У току припреме за Путинову посјету Индији
Фото: Танјуг/АП

Русија и Индија се активно припремају за посјету руског предсједника Владимира Путина, која ће се одржати почетком децембра, рекао је Јуриј Ушаков, помоћник руског предсједника.

"Ми и индијска страна се активно припремамо за посјету и надамо се да ће бити плодоносна у сваком смислу. Датуми су договорени. Званично ћемо их објавити заједно са нашим индијским партнерима, али могу рећи да је у питању почетак децембра", рекао је Ушаков новинарима.

Саво Минић

Република Српска

Минић гласао у Шамцу

Руски предсједник ће наредне недјеље посјетити Киргизију, где ће, између осталог, учествовати на самиту Организације договора о колективној безбједности (ОДКБ) који се одржава у Бишкеку, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић гласао у Шамцу

Република Српска

Минић гласао у Шамцу

5 ч

0
Обрадовић: Тражим нову хемију тима

Кошарка

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

5 ч

0
Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Хроника

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

5 ч

0
"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Свијет

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

6 ч

1

Више из рубрике

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Свијет

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

6 ч

1
Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

Свијет

Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

6 ч

0
Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

Свијет

Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

7 ч

0
Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

Свијет

Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

55

Пет година лудачке среће је пред ова три знака

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner