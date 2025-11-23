У току припреме за Путинову посјету Индији

Извор:
Sputnjik
23.11.2025
13:10
Русија и Индија се активно припремају за посјету руског предсједника Владимира Путина, која ће се одржати почетком децембра, рекао је Јуриј Ушаков, помоћник руског предсједника.
"Ми и индијска страна се активно припремамо за посјету и надамо се да ће бити плодоносна у сваком смислу. Датуми су договорени. Званично ћемо их објавити заједно са нашим индијским партнерима, али могу рећи да је у питању почетак децембра", рекао је Ушаков новинарима.
Руски предсједник ће наредне недјеље посјетити Киргизију, где ће, између осталог, учествовати на самиту Организације договора о колективној безбједности (ОДКБ) који се одржава у Бишкеку, пише Спутњик.
