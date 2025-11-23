Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

Извор:
Танјуг
23.11.2025
11:21
Амерички државни секретар стигао је у Женеву и присуствоваће мировним преговорима за Украјину касније данас, пренио је Ројтерс позивајући се на неименованог америчког званичника.
"Било је добрих разговора синоћ, уочи преговора у Женеви. Улазимо у то са доста моментума", рекао је званичник.
Он је додао да разговори још нису "озбиљно започети", и навео да је било потребно усагласити појединости.
"Цијелог дана имаћемо разговоре у различитим форматима између Сједињених Америчких Држава и Украјине. Уочи састанака било је позитивних и конструктивних разговора са Украјинцима", рекао је амерички званичник.
