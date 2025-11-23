Logo

Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

Извор:

Танјуг

23.11.2025

11:21

Коментари:

0
Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар стигао је у Женеву и присуствоваће мировним преговорима за Украјину касније данас, пренио је Ројтерс позивајући се на неименованог америчког званичника.

"Било је добрих разговора синоћ, уочи преговора у Женеви. Улазимо у то са доста моментума", рекао је званичник.

Он је додао да разговори још нису "озбиљно започети", и навео да је било потребно усагласити појединости.

Маја Глишић

Градови и општине

Туга у Дервенти: Преминула Маја Глишић

"Цијелог дана имаћемо разговоре у различитим форматима између Сједињених Америчких Држава и Украјине. Уочи састанака било је позитивних и конструктивних разговора са Украјинцима", рекао је амерички званичник.

Подијели:

Тагови:

Марко Рубио

pregovori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Туга у Дервенти: Преминула Маја Глишић

Градови и општине

Туга у Дервенти: Преминула Маја Глишић

2 ч

0
Додик у Лакташима обавио своју грађанску дужност

Република Српска

Додик у Лакташима обавио своју грађанску дужност

2 ч

1
РХМЗ издао упозорење: Ево гдје ће водостаји бити у порасту

Србија

РХМЗ издао упозорење: Ево гдје ће водостаји бити у порасту

2 ч

0
Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Хроника

Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

2 ч

0

Више из рубрике

Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

Свијет

Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

3 ч

0
Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

Свијет

Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

3 ч

0
Клизишта у Вијетнаму

Свијет

Обилне падавине покренуле клизишта, погинуло најмање 90 људи

3 ч

0
Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

Свијет

Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner