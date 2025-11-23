Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

Седам тинејџера је повријеђено у првој пуцњави, која се, према полицијским информацијама, догодила у близини Чикашког позоришта око 21.50 часова по локалном времену, преноси ЦБС.

Током друге пуцњаве у граду, која се догодила око 30 минута касније, упуцане су двије особе, од којих једна фатално.

Полиција је затекла седам рањених особа, старости од 13 до 17 година, које су у стабилном здравственом стању пребачене у болницу Строгер и у Дечју болницу Лури.

Након те друге пуцњаве, у блоку 100, полиција је пронашла двије рањене особе са прострелним ранама, од којих је једна пребачена у болницу Нортвестерн, гдје је констатована смрт и проглашена је мртвом.

Друга рањена особа, осамнаестогодишњи мушкарац, пребачена је у исту болницу у тешком стању са прострелном раном у нози.

Предсједник Доналд Трамп је у суботу поподне на својој платформи Truth Social објавио да је дошло до "масовног криминала и нереда у Чикагу".

- Гувернер Прикер и градоначелник Чикага, људи са ниским коефицијентом интелигенције, одбијају помоћ савезне владе у ситуацији која би се могла брзо рјешити. Људи им поручују - доведите Трампа - објавио је амерички председник.