Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

Извор:

Танјуг

23.11.2025

10:05

Коментари:

0
Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених
Фото: pexels

Једна особа је убијена, а осам је рањено у двјема пуцњавама у петак касно увече у центру Чикага, у округу Луп, пренијели су данас локални медији, наводећи да су се пуцњаве догодиле непосредно након што је неколико улица даље, у парку Миленијум, засвијетлела велика божићна јелка.

Седам тинејџера је повријеђено у првој пуцњави, која се, према полицијским информацијама, догодила у близини Чикашког позоришта око 21.50 часова по локалном времену, преноси ЦБС.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 1

Свијет

Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

Током друге пуцњаве у граду, која се догодила око 30 минута касније, упуцане су двије особе, од којих једна фатално.

Полиција је затекла седам рањених особа, старости од 13 до 17 година, које су у стабилном здравственом стању пребачене у болницу Строгер и у Дечју болницу Лури.

Након те друге пуцњаве, у блоку 100, полиција је пронашла двије рањене особе са прострелним ранама, од којих је једна пребачена у болницу Нортвестерн, гдје је констатована смрт и проглашена је мртвом.

Друга рањена особа, осамнаестогодишњи мушкарац, пребачена је у исту болницу у тешком стању са прострелном раном у нози.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Градови и општине

Теренске екипе ''Електрокрајине'' санирају дистрибутивну мрежу у више градова и општина

Предсједник Доналд Трамп је у суботу поподне на својој платформи Truth Social објавио да је дошло до "масовног криминала и нереда у Чикагу".

- Гувернер Прикер и градоначелник Чикага, људи са ниским коефицијентом интелигенције, одбијају помоћ савезне владе у ситуацији која би се могла брзо рјешити. Људи им поручују - доведите Трампа - објавио је амерички председник.

Тагови:

Чикаго

Пуцњава

