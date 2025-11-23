Logo

Теренске екипе ''Електрокрајине'' санирају дистрибутивну мрежу у више градова и општина

Извор:

СРНА

23.11.2025

09:51

Коментари:

1
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Све теренске екипе "Електрокрајине" и данас од раних јутарњих часова санирају дистрибутивну мрежу у више градова и општина западног дијела Републике Српске, које су погодиле сњежне падавине, речено је Срни у овом предузећу.

Портпарол "Електрокрајкине" Предраг Клинцов навео је да електромонтери у изразито тешким условима, због неприступачних локалних путева и закрчених шумских стаза, настоје подићи срушене стубове и замјенити проводнике који су се кидали под теретом мокрог снијега.

Doktor

Здравље

Расте број обољелих од опасне инфекције

Клинцов је рекао да је најтежа ситуација у вишим и шумовитим подручјима Бањалуке и то у дијеловима рејона Бронзани Мајдан, Мањача, Пискавица, Поткозарје, села према Кнежеву и Понир, затим, у Прњавору и то у селима Поточани, Хрваћани, Кокори Гаљиповићи и Лишња, те општини Челинац.

Тешка ситуација је и у Кнежеву и то у дијеловима насеља Борак, Мајдан, Грубаци, Вујиновићи и Макарићи, Мркоњић Граду - дијеловима насеља Пула, Ново Насеље, Сурјан, Лисковица, те дијеловима Шипова, Рибника и околних рубних општина.

Без напајања електричном енергијом су, како је наведено, и поткозарска села Градишке и то Турјак, Грбавци, Лужани, Јурковице, Миљевићи, поједина села на подручју Приједора - Драготиња, Доња Љубија и Јелићка, Козарске Дубице - Раковица, Пуцари и Кнежица, Новог Града - Сводна и Долина Јапре, те Крупе на Уни - Војскова и Дубовик.

Вијетнам-клизиште-невријеме-23112025

Свијет

Обилне падавине покренуле клизишта, погинуло најмање 90 људи

"Лакташки електромонтери ангажовани су на успостави електричне енергије у селима Деветина, Рајчевићи, Кадињани и Горња Слатина, екипе из Српца санирају кварове према Горњој Лепеници и Селишту, док је у Котор Варошу преостао дио далековода Шипраге, односно село Крушево Брдо", рекао је Клинцов.

Он је истакао да ће теренски тимови "Електрокрајине" радити на санацији мреже до касних вечерњих часова како би што више потрошача добило електричну енергију.

