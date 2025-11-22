Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Извор:
СРНА
22.11.2025
18:24
Висина снијега у Дрвару је око 20 центиметара, механизација чисти путеве али на појединим дионицама сњежне падавине отежавају рад, рекла је Срни начелник општине Душица Рунић.
Рунићева је истакла да је механизација од јутрос на терену и да се чишћење саобраћајница одвија у складу са планом приоритета.
Рунићева је рекла да екипе континуирано раде на одржавању проходности главних саобраћајница, док се у хитним случајевима реагује одмах, како би се омогућио пролаз возилима хитне помоћи и другим службама.
- За сада је стање подношљиво, иако сњежне падавине отежавају рад на појединим дионицама - рекла је Рунићева.
Апеловала је да се грађани суздрже од путовања без пријеке потребе, посебно становници сеоских подручја гдје су путеви ужи и гдје је отежано чишћење.
