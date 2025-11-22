У ресторанима почели да наплаћују оно што не поједете: Гостима поручују да су бахати

Извор:
У свијету у коме ресторани стално траже нове начине за повећање прихода појавио се нови, контроверзни тренд који је подијелио јавност. Ради се о наплаћивању гостима који не једу сву храну из тањира!
Ова необична пракса постала је хит на друштвеним мрежама и изазвала жестоке расправе о томе гдје се завршавају права гостију и почиње одговорност за храну и ресурсе, јер се иза ове идеје крије протест против глобалног бацања хране. Власници ресторана који су увели ову мјеру тврде да њихов циљ није да кажњавају госте, већ да их едукују и охрабре да се понашају савјесније.
Расправу је недавно покренула Микаса Ханма, власница ресторана у Њемачкој, са својим ТикТок видеом који је прегледан више од четири милиона пута. У видеу објашњава правила своје популарне понуде "Све што можете да једете". Гости плаћају 30 евра по особи и имају 90 минута да уживају у неограниченим количинама хране. Међутим, постоји цака.
"Храна која остаје на тањиру се додатно наплаћује", објаснила је Ханма. "Ако не можете да завршите оно што сте наручили, на крају ћете морати да платите више."
Концепт је осмишљен тако да гости могу наручити пет малих јела по особи сваког минута, што теоретски значи да би могли да наручите чак 450 јела у року од 90 минута. "Правило је да наручите само онолико колико можете да поједете", наглашава Ханма.
Она сматра да је њена политика фер: "Плаћате услугу која вам омогућава да једете колико год желите. Не плаћате за одређени дио. Ово смањује отпад и максимизира вриједност." Овај концепт, иако шокантан за неке, веома је популаран у Њемачкој и није ограничен на ресторан.
Слична прича долази из Велике Британије, гдје је Марк Грахам, власник паба Стар Инн у Корнволу, одлучио да стане на крај расипништву. Након што је примјетио да гости у његовом популарном недељном шведском столу гомилају храну коју су касније оставили иза себе, увео је накнаду за "прекомјерно расипање".
"Сваки кувар на свијету би био увријеђен отпадом", рекао је Грахам за Тхе Индепендент. "Данашњи људи мисле да ако су платили за нешто, могу да раде шта год желе."
Олуја је настала када се један гост жалио на друштвеним мрежама да је још 5,60 евра додато на његов рачун за два оброка од 14 евра због остатака хране. Грахам јој је одговорио јавно, објашњавајући да проблем није у неколико кромпира, већ у "чистом расипништву".
"Ако би сви радили као ти, морао бих да припремим храну за 200 људи да служе 100 од њих", написао је он. Своје тврдње је подржао фотографијама тањира на којима су остале огромне количине меса, кромпира и поврћа. "То је шведски сто "све што можете да једете", а не "све што можете да натрпате", објаснио је он додајући да гости сложе "планине хране на тањире и на које ножете да се попнете мердевинама и да пободете заставу".
Реакције јавности биле су подијељене, али већина је стала на страну власника ресторана. Док су се неки питали: "Шта ако пробам јело и не свиђа ми се?" или су се жалили на временско ограничење које ствара притисак, многи су поздравили ову мјеру.
У Њемачкој је ова пракса баш распрострањена. Ресторан Јуоки у Штутгарту наплаћује симболичан 1 евро за остатке, а власник Гуоиу Луан истиче: "То се зове 'једите колико год можете', а не 'баците колико год можете'." Прикупљени новац, који достиже и до 1.000 евра, донира се у добротворне сврхе.
Ове мјере нису само пословна одлука, већ и одговор на разорне статистике. Студија Универзитета у Штутгарту открила је да просјечан Нијемац годишње баца храну у вриједности од око 235 евра.
