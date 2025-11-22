Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

Извор:
Италијан (57) три године је успијевао да прима пензију своје преминуле мајке тако што је њено тијело скривао у подруму и претварао се да је жена и даље жива!
Нико ништа чудно није примијетио – ни италијанске социјалне службе, ни комшије, ни општина, преносе италијански медији...
Бизаран план пропао због личне карте
Његов бизаран план је пукао када је отишао у општину прерушен у бабу, како би мртвој мајци обновио личну карту. Тада је језиво клупко преваре почело да се одмотава.
Испоставило се да је старица из општине Борго Виргиљо преминула још 2022. године, али да син смрт није пријавио властима, већ је сакрио тијело како би могао да узима њену пензију.
Тијело несрећне старице сакрио је у подруму породичне куће и наставио да живи сасвим нормално, као да се ништа није догодило.
Ко зна колико би син још узимао пензију да лична карта преминуле старице није истекла.
Без тог документа било је немогуће завршити административне процедуре потребне за исплату пензије.
Смјело и апсурдно рјешење
Затечен проблемом мушкарац је смислио рјешење које је било подједнако смјело и апсурдно - прерушен у мајку отишао је у општину да сам обнови њене документе.
Он је у зграду општине ушетао обучен у елегантну хаљину, са периком и шминком да личи на осамдесетогодишњу жену. Неспретна стратегија срећом није заварала запослене.
Особље матичне га је једноставно замолило да се врати у "прикладнијој" одјећи, али када се појавио други пут, локална полиција га је већ чекала.
Откриће у Подруму
Кратка истрага открила је истину. Службеници су отишли до куће мушкарца и открили мумифицирано тијело његове мајке у подруму.
Тијело је пребачено у мртвачницу болнице у Мантови на преглед.
Мушкарац се сада терети за прикривање тијела и злоупотребу социјалних давања.
Овај случај, вриједан филмског сценарија, шокирао је миран град од 15.000 становника.
Истражитељи сада покушавају да реконструишиу три године током којих је мушкарац успијевао да одржи илузију да је његова мајка и даље жива, преноси Телеграф.
