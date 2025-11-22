Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

22.11.2025
Седам особа ухапшено је због низа пљачки у којима су починиоци, представљајући се као полицајци, од жртава изнудили новац, злато и накит у укупној вриједности од око 830.000 евра, саопштило је тужилаштво у Лилу.
Четворица осумњичених су ухапшена у Нојел-Годоу, након што су их припадници Истраживачко-интервентне бригаде (БРИ) затекли на дјелу, преноси БФМ.
Истрага, коју од јуна води међуресорна служба правосудне полиције (СИПЈ) Севера, показала је да су криминалци, обучени у униформе националне полиције, улазили у домове, представљајући лажне налоге за претрес, а затим износили готовину, златнике, накит и оружје.
У објекту изнајмљеном преко Аирбнб-а пронађени су полицијски прслуци, траке за руке, лисице и лажно оружје, наведено је у саопштењу.
У наставку истраге ухапшене су још три особе, међу њима и једна банкарска саветница, осумњичена за пружање логистичке подршке и информације о жртвама.
Пљачке су, према тужилаштву, почињене у предграђима Лила и Камбреа, као и у Тулону и Гранкамп-Мезију.
