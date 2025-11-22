Извор:
Sputnjik
22.11.2025
14:11
Коментари:0
Владимир Зеленски одредио је да делегацију Кијева на преговорима о америчком плану за рjешење украјинске кризе предводи шеф његовог кабинета Андреј Јермак.
Министар одбране Рустем Умеров навео је да ће се консултације одржати у Швајцарској.
Тим поводом је реаговао замjеник председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев иронично прокоментарисавши да би од Јермака био бољи само Тимур Миндич, украјински бизнисмен и кључна фигура корупцијског скандала који данима потреса Украјину и који сеже све до окружења Зеленског.
Свијет
Папа прихватио оставку шпанског бискупа након оптужби за сексуално злостављање
„Крвави кијевски кловн (ККК) одредио је Јермака за шефа делегације за преговоре са САД и 'другим међународним партнерима'. Одличан избор. Од њега је бољи само Миндич“, написао је Медведев Телеграму, пише Спутњик.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму