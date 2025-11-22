Logo

Извор:

Sputnjik

22.11.2025

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн
Фото: Танјуг/АП

Владимир Зеленски одредио је да делегацију Кијева на преговорима о америчком плану за рjешење украјинске кризе предводи шеф његовог кабинета Андреј Јермак.

Министар одбране Рустем Умеров навео је да ће се консултације одржати у Швајцарској.

Тим поводом је реаговао замjеник председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев иронично прокоментарисавши да би од Јермака био бољи само Тимур Миндич, украјински бизнисмен и кључна фигура корупцијског скандала који данима потреса Украјину и који сеже све до окружења Зеленског.

„Крвави кијевски кловн (ККК) одредио је Јермака за шефа делегације за преговоре са САД и 'другим међународним партнерима'. Одличан избор. Од њега је бољи само Миндич“, написао је Медведев Телеграму, пише Спутњик.

