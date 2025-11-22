Logo

Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

22.11.2025

13:52

Коментари:

0
Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити хладно, на сјеверу и западу уз д‌јелимично разведравање и сунчане периоде, а на југу и истоку облачно.

Ујутру ће бити хладно, облачно, магловито и углавном суво. Само ће на југу падати слаба киша, а на југоистоку снијег који ће брзо престати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу ће и током дана повремено падати слаба киша.

Вјетар слаб и промјенљив, крајем дана у скретању на југозападни.

Бањалука, вријеме, снијег

Бања Лука

Већи дио Бањалуке добио електричну енергију

Јутарња температура ваздуха од минус четири до минус један, на југу до четири, у вишим пред‌јелима од минус седам, а највиша дневна од минус два до три, на југу до 10, у вишим пред‌јелима од минус пет степени Целзијусових.

Увече и у ноћи ка понед‌јељку биће врло хладно уз јачи мраз.

У већини крајева данас преовладава облачно вријеме са снијегом, а у Херцеговини са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Снијег

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

Друштво

Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

1 ч

0
Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

Градови и општине

Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

2 ч

0
Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

Друштво

Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

2 ч

0
Руски стручњаци представили најнапредније методологије у настави

Друштво

Руски стручњаци представили најнапредније методологије у настави

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

15

16

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner