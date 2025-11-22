Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

22.11.2025
13:52
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити хладно, на сјеверу и западу уз дјелимично разведравање и сунчане периоде, а на југу и истоку облачно.
Ујутру ће бити хладно, облачно, магловито и углавном суво. Само ће на југу падати слаба киша, а на југоистоку снијег који ће брзо престати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу ће и током дана повремено падати слаба киша.
Вјетар слаб и промјенљив, крајем дана у скретању на југозападни.
Бања Лука
Већи дио Бањалуке добио електричну енергију
Јутарња температура ваздуха од минус четири до минус један, на југу до четири, у вишим предјелима од минус седам, а највиша дневна од минус два до три, на југу до 10, у вишим предјелима од минус пет степени Целзијусових.
Увече и у ноћи ка понедјељку биће врло хладно уз јачи мраз.
У већини крајева данас преовладава облачно вријеме са снијегом, а у Херцеговини са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму