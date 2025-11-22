Руски стручњаци представили најнапредније методологије у настави

Извор:
СРНА
22.11.2025
12:11
Коментари:0
Водећи руски стручњаци представили су данас на Универзитету у Бањалуци најјнапредније трендове и методологије у настави руског језика у оквиру научне и практичне конференције за теоретске и примјењиве аспекте русистике и наставе руског језика и културе у страној словенској средини.
Савјетник амбасадора Русије у БиХ за научну, културну и образовну сарадњу Јуриј Пичугин рекао је да је конференција организована у оквиру рада "Центра отвореног образовања на руском језику и предавања руског језика".
Пичугин је навео да су два одјељења Центра отворена на универзитетима у Источном Сарајеву и Бањалуци, а да је треће одјељење од ове године отворено у Бијељини.
"Центар се бави бесплатним курсевима руског језика и већ неколико стотина ђака их је прошло. Од прошле године покренути су образовни догађаји и такмичења", рекао је Пичугин новинарима прије почетка конференције.
Он је додао да Амбасада Русије у БиХ од 2023. године подржава тај центар који је пројекат Министарства просвјете Руске Федерације.
Свијет
Лукашенко одобрио помиловање 31 украјинског држављанина
Пичугин је навео да на конференцији учествује 10 професора и доктора наука из Русије који ће са наставницима из Републике Српске подијелити најбољу савремену праксу и искуства за наставу руског језика.
"То укључује и кориштење вјештачке интелигенције и различитих специјалистичких метода за наставу руског језика", додао је Пичугин.
Проректор за међународну сарадњу и образовање Универзитета Лав Толстој Жана Фомићова рекла је да је научна и практична конференција за теоретске и примјењиве аспекте русистике и наставе руског језика и културе у страној словенској средини одржана и на Универзитету у Источном Сарајеву.
"У овим догађајима учествују водећи стручњаци Универзитета Лав Толстој. Желимо да водећи стручњаци у цијелој Русији представе у Републици Српској најнапредније трендове и методологије у настави руског језика", истакла је Фомићова.
Она очекује да ће квалитетнијим изучавањем руског језика у Републици Српској и везе српског и руског народа бити снажније.
Руководилац Центра за руске студије Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци Сања Милићевић рекла је да се резултати сарадње са Универзитетом Толстој у области изучавања руског језика осјете у свакој учионици у којој се учи језик у Републици Српској.
БиХ
Словенија покреће поступак за поврат ПДВ-а превозницима из БиХ
"То је постигнуто захваљујући нашим пријатељима из Русије. Они ће данас са наставницима руског језика из бројних градова Српске несебично подијелити примјере добре праксе и најновија сазнања када је ријеч о иновацијама у настави", рекла је Милићевићева.
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму