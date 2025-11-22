Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра

Извор:
АТВ
22.11.2025
09:18
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити хладно уз јачи снијег којег ће највише бити на западу и југозападу, а најмање у Семберији и Посавини.
На истоку ће се мијешати сусњежица и снијег. На крајњем југу ће падати киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
До вечери ће висина сњежног покривача износити од пет центиметара на истоку до 30 на западу, у вишим предјелима на западу и преко 50 центиметара.
У брдско-планинским предјелима на западу ће дувати јак вјетар који ће стварати вијавице и наносе снијега.
Максимална температура ваздуха од минус два до три, на југу до 12, у вишим предјелима од минус четири степена Целзијусова.
У ноћи ка недјељи падавине ће слабити и постепено престати у већини крајева осим на југу и југоистоку.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у вишим предјелима повремено јак.
У већини крајева јутрос је облачно са снијегом, док у Херцеговини пада киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Свијет
Експлозија одјекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама
Температура ваздуха у 7.00 часова: Хан Пијесак, Кнежево и Мраковица минус четири степена, Соколац и Мркоњић Град минус два, Бањалука, Чемерно, Градачац, Јајце, Приједор, Сарајево, Сребреница и Тузла нула, Добој један, Фоча три, Вишеград четири, Мостар пет, Гацко шест, Билећа осам, Требиње девет степени Целзијсуових.
Висина снијега: Кнежево 46 центиметара, Шипово 34, Мркоњић Град 30, Мраковица 18, Рибник 17, Хан Пијесак 10, Соколац осам, Нови Град седам, Добој шест, Бањалука и Калиновик пет, Бијељина и Зворник три, Приједор два, а Сребреница један центиметар.
Највише кише у протекла 24 часа пало је у Требињу, и то 41 литар по метру квадратном, у Шипову 35 у Кнежеву 33, у Калиновику 32, у Билећи и Фочи 28, у Добоју 26, у Мркоњић Граду и Рибнику 25, на Сокоцу и на Хан Пијеску 24, у Зворнику, Гацку, на Чемерну и у Бијељини 23, у Бањалуци 19, у Сребреници 17, на Мраковици 16, у Приједору 13, у Новом Граду 12, у Рудом девет и у Вишеграду осам литара.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму