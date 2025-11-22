Logo

Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра

Извор:

АТВ

22.11.2025

09:18

Коментари:

0
Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити хладно уз јачи снијег којег ће највише бити на западу и југозападу, а најмање у Семберији и Посавини.

На истоку ће се мијешати сусњежица и снијег. На крајњем југу ће падати киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

До вечери ће висина сњежног покривача износити од пет центиметара на истоку до 30 на западу, у вишим предјелима на западу и преко 50 центиметара.

У брдско-планинским предјелима на западу ће дувати јак вјетар који ће стварати вијавице и наносе снијега.

Максимална температура ваздуха од минус два до три, на југу до 12, у вишим предјелима од минус четири степена Целзијусова.

У ноћи ка недјељи падавине ће слабити и постепено престати у већини крајева осим на југу и југоистоку.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у вишим предјелима повремено јак.

У већини крајева јутрос је облачно са снијегом, док у Херцеговини пада киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Пожар на броду

Свијет

Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

Температура ваздуха у 7.00 часова: Хан Пијесак, Кнежево и Мраковица минус четири степена, Соколац и Мркоњић Град минус два, Бањалука, Чемерно, Градачац, Јајце, Приједор, Сарајево, Сребреница и Тузла нула, Добој један, Фоча три, Вишеград четири, Мостар пет, Гацко шест, Билећа осам, Требиње девет степени Целзијсуових.

Висина снијега: Кнежево 46 центиметара, Шипово 34, Мркоњић Град 30, Мраковица 18, Рибник 17, Хан Пијесак 10, Соколац осам, Нови Град седам, Добој шест, Бањалука и Калиновик пет, Бијељина и Зворник три, Приједор два, а Сребреница један центиметар.

Највише кише у протекла 24 часа пало је у Требињу, и то 41 литар по метру квадратном, у Шипову 35 у Кнежеву 33, у Калиновику 32, у Билећи и Фочи 28, у Добоју 26, у Мркоњић Граду и Рибнику 25, на Сокоцу и на Хан Пијеску 24, у Зворнику, Гацку, на Чемерну и у Бијељини 23, у Бањалуци 19, у Сребреници 17, на Мраковици 16, у Приједору 13, у Новом Граду 12, у Рудом девет и у Вишеграду осам литара.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

Свијет

Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

1 ч

0
Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Свијет

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

1 ч

0
Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

Свијет

Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

1 ч

0
Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

2 ч

0

Више из рубрике

Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

Друштво

Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

2 ч

0
У Српској рођено 10 беба

Друштво

У Српској рођено 10 беба

2 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

Обилан снијег отежава саобраћај у планинским крајевима

2 ч

0
Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

Друштво

Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner