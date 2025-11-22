Logo

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Извор:

Танјуг

22.11.2025

09:04

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

У Француску је стигао талас хладног ваздуха који је поосебно погодио регион Ил де Франс у централној Француској у којем је у свих осам департмана проглашен наранџасти степен узбуне због очекиваног снијега и леда, док је у остатку земље активиран жути метео-аларм, пренијели су данас француски медији.

Наранџаста метеоаларм који се односи на цијели регион Ил де Франс – Париз, Сену и Марну, Ивелин, Есон, О де Сен, Сену Сен Дени, Вал де Марн и Вал д Оаз, ступа на снагу у 20 часова, преноси портал БФМТВ.

На западу региона Ил де Франс се очекују падавине и дебљина снежног покривача од пет до седам центиметара, а на истоку покривач од два до пет центиметара.

У Паризу и најближим предграђима очекује се један до два центиметара снијега, саопштено је на сајту Метео Франс.

Таг:

Француска

