Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Извор:
Танјуг
22.11.2025
09:04
Коментари:0
У Француску је стигао талас хладног ваздуха који је поосебно погодио регион Ил де Франс у централној Француској у којем је у свих осам департмана проглашен наранџасти степен узбуне због очекиваног снијега и леда, док је у остатку земље активиран жути метео-аларм, пренијели су данас француски медији.
Наранџаста метеоаларм који се односи на цијели регион Ил де Франс – Париз, Сену и Марну, Ивелин, Есон, О де Сен, Сену Сен Дени, Вал де Марн и Вал д Оаз, ступа на снагу у 20 часова, преноси портал БФМТВ.
На западу региона Ил де Франс се очекују падавине и дебљина снежног покривача од пет до седам центиметара, а на истоку покривач од два до пет центиметара.
У Паризу и најближим предграђима очекује се један до два центиметара снијега, саопштено је на сајту Метео Франс.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму