Преминула италијанска пјевачица

Танјуг

22.11.2025

08:40

Италијанска пјевачица Орнела Ванони позната по хиту "L’appuntamento" из филма "Ocean’s Twelve", преминула је у 91. години, пренели су данас италијански медији.

Пјевачица је преминула од срчаног застоја у свом стану у Милану, преноси аганција АГИ.

Након што је први пут стекла популарност телевизијским фестивалима пјесама почетком 1960-их, њена каријера је трајала више од седам деценија и инспирисала је неколико генерација извођача.

Као занимљива приповједачица чије су пјесме истраживале криминални миље, сиромаштво и социјалну искљученост, као и љубав, губитак и женственост, продала је више од 55 милиона плоча и објавила око 40 студијских албума, подсјећају италијански медији.

Иако су се мода и музички укуси мијењали у Италији, глас Орнеле Ванони остао је симбол емоционалне аутентичности у италијанској музици. Учествовала је више пута на престижном фестивалу у Сан Рему, али никада није побиједила.

