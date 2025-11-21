Logo
Александра Пријовић у проблему, пјевачица не може да прода концерт

Информер

21.11.2025

07:29

0
Александра Пријовић пјевачица
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачица Александра Пријовић одлучила је да, због слабе продаје карата за концерт у Загребу 31. децембра, драстично смањи цијене, али и капацитете.

Од самог почетка, концерт изазива контроверзе - спекулације да "милион и шест стотина хиљада људи чека у реду" да купи карте показале су се као потпуна претеривања, што је довело до оптужби да је Александра обманула јавност.

Како продаја карата очигледно не иде по плану, организатори су одлучили да уведу потпуно нове зоне и значајно ниже цијене за најављени спектакл.

Највећи пад цијене догодио се у Грен зони - са 700 на 445€. Поред тога, Организатори су, очигледно покушавајући да спасу ситуацију, проширили понуду и на додатне секторе:

- Скy ВИП: 445€

- Ред зоне: 345€

- Блуе зоне: 245€

- Фан пит: 30€

У претходне две године Пријовићка је распродавала велике дворане рекордном брзином, а обожаваоци у Загребу још увијек памте њен низ наступа у Арени. Међутим, чини се да је овога пута ситуација, благо речено, знатно другачија.

Тагови: Александра Пријовић

koncert

Цијене

karte

Коментари (0)
