Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

20.11.2025

10:48

Тома је умјетник који је живот претварао у стихове, а емоције у пјесме које и данас дотичу душу, више од тридесет година након његове смрти.

На данашњи дан, 20. новембра, рођен је један од најпосебнијих гласова народне музике – Тома Здравковић. Ове године обиљежава се 87 година од његовог рођења, а његова музика и даље живи у срцима људи широм региона.

Тома је био умјетник који је живот преточио у стихове, а емоције у пјесме које и данас изазивају снажне осјећаје. Многе од његових највећих пјесама настале су из стварних догађаја и односа, посебно оних са женама које је волио. Тако су настали хитови попут „Букета белих ружа“, „Данке“ или „За Љиљану“.

У наставку прочитајте којим је женама Тома посветио своје највеће пјесме:

''За Љиљану“

Ову пјесму посветио је глумици Љиљани Благојевић. Упознали су се 1982. године на снимању серије Докторка на селу. Много година касније, Љиљанина кћерка Калина Ковачевић открила је да је легендарна пјесма настала управо због њене мајке.

''Све што оста од живота, ја би’ дао за Љиљану. Не пјевајте пјесме њене, не дирајте стару рану...“, стихови су једне од Томиних најтужнијих балада.

''Данка“

Иако јој је посветио пјесму, Данка му никада није узвратила љубав. Ријеч је о познатој водитељици Данки Нововић, која испрва уопће није била одушевљена пјесмом. Једна анегдота каже да јој је Тома поклонио сто каранфила, а она их је – сва љута – подијелила пријатељицама. Касније је признала да је Тома у њу био искрено заљубљен, те да је пјесма настала из те емоције. Препричала је и један дочек Нове године када је Тома пјевао баш ту пјесму; тада му је пришла и загрлила га, што га је бескрајно обрадовало.

Љиљана Благојевић

Сцена

Њој је Тома Здравковић посветио "За Љиљану": Науку и бијели мантил замијенила глумом

''Надо, Надо“

Тома се женио четири пута, али само једној супрузи посветио је пјесму – својој трећој жени, Нади Радановић. Упознали су се 1972. у Будви, и убрзо вјенчали. Ипак, ни тај брак није потрајао. Након развода, Тома је пао у дубоку тугу; десет дана је само пио и није излазио из куће. Из тог бола настала је пјесма „Надо, Надо“.

''Букет белих ружа“

Једна од најемотивнијих Томиних пјесама настала је због његове прве љубави Славице, коју је упознао у Тузли. Љубав их је спојила на први поглед, али је била бурна, а Тома је из њеног дневника сазнао да га је варала. Ипак, најтеже је поднио вијест о њеној смрти – преминула је од тешке болести у раним двадесетим. Тада је написао „Букет белих ружа“.

toma zdravkovic sc yt

Сцена

Испливала заборављена урнебесна анегдота о Томи Здравковићу

''Јелена“

Ова пјесма настала је након свађе Томина брата Новице са супругом Јеленом. Новица је тада дошао у кафану код Томе. Послије разговора и много пића, Тома је на салвети написао пјесму „Јелена“, посвећену братовој жени.

''Шта ће ми живот без тебе драги“

Недуго након што се из села преселио у Београд, Тома је упознао Силвану Арменулић, која му је понудила посао и помогла му да започне каријеру. Највећи Силванин хит написао је управо Тома. Силвана је трагично погинула 1976. године, са само 37 година. Остала је Томина највећа неузвраћена љубав, преноси Аваз.

