Митровић испунио обећање: Пљуште откази на Пинку

Извор:

Курир

19.11.2025

08:06

Коментари:

0
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Директор и власник Пинк Медиа Гроуп Жељко Митровић је на своју крсну славу Ђурђиц, али и на дан када је изгубио мајку, објавио пост у којем је најавио да ће пљуштати откази, а данас је кренула реализација његових обећања.

Наиме, Митровић је донио одлуку да распусти читав театар „Одеон“, а своју намјеру изнио је врло директно и јасно. Све је потврдио и објавом на Инстаграму:

- Прва мјера у свеобухватним реформама ПМГ, је распуштање Театра Одеон! Спуштена је завјеса посљедњег чина, а сад је ред на све друге компаније и секторе! No mercy, важно је да помогнем дјеци без родитељског старања, а не несолидним људима и “бумбарима” Заустављам и продукцију дела играних програма, а од јануара крећем од 0 са новим људима и новим играним пројектима! - написао је Митровић.

Иако се за представе у театру "Одеон" увијек тражила карта више, Митровић је овим потезом показао да не толерише непрофесионализам и да је спреман на драстичне потезе, зарад добробити посла.

"Накотило се много паразита и незахвалних људи на Пинку"

Подсјетимо, Жељко Митровић је најавио отказе на Пинку због, како каже, "нелојалних и покварених људи", а његова супруга Милица Митровић је подржала његову одлуку.

"Данас је моја слава и дан када је прошле године на овај дан преминула моја највољенија мајка. Преузео сам славу и надам се да сам на достојан начин бар у неком смислу одменио моју мајку и оца. Али овај дан је посебан за мене, јер сам се јуче на мајчином гробу заклео да ћу исправити све неправилности и неправде у мом животу. Мојом грешком у систему Пинк медиа гроуп накотило се много паразита и незахвалних људи, али прије свега нелојалних и покварених, тако да ћу почистити своју кућу без икаквих емоција јер је то завет мојој мајци. Почињем од оних који су последњи и настали. No mercy! П.С., био је бруталан Жељко.

Таг:

