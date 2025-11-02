Logo

Водитељка Пинка данас се није појавила у емисији: Откривено шта се десило!

02.11.2025

19:15

Фото: Printscreen/Youtube/TV Pink

Водитељка Пинк телевизије и музичког такмичења "Пинкове звезде", Бојана Лазић, тренутно је на боловању због погоршаног здравственог стања.

Бојана Лазић се није појавила на малим екранима, а разлог је то што има проблем са гласним жицама, пише "Република".

Умјесто ње, емисију је водила колегиница Катарина Николић.

Бојана се посљедњих дана суочава са проблемима са гласом, а љекари су јој након детаљних прегледа саопштили да су јој пукле гласне жице и да мора хитно да мирује и престане са говором.

