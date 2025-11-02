Водитељка Пинка данас се није појавила у емисији: Откривено шта се десило!

Извор:
Телеграф
02.11.2025
19:15
Коментари:0
Водитељка Пинк телевизије и музичког такмичења "Пинкове звезде", Бојана Лазић, тренутно је на боловању због погоршаног здравственог стања.
Бојана Лазић се није појавила на малим екранима, а разлог је то што има проблем са гласним жицама, пише "Република".
Умјесто ње, емисију је водила колегиница Катарина Николић.
Бојана се посљедњих дана суочава са проблемима са гласом, а љекари су јој након детаљних прегледа саопштили да су јој пукле гласне жице и да мора хитно да мирује и престане са говором.
