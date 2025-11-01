Logo

Ђина Џиновић поново у центру пажње

01.11.2025

19:39

Ђина Џиновић поново у центру пажње
Фото: Instagram/djinadzinovic

Млада инфлуенсерка и кћерка Хариса Џиновића, Ђина, која је недавно била у жижи јавности након што се у јавности појавио њен интимни снимак, очигледно је одлучила да окрене нови лист и остави турбулентни период иза себе.

Претходне ноћи, Ђина Џиновић је била у проводу у једном београдском клубу, гдје је заблистала у елегантној црној хаљини која је савршено нагласила њену извајану фигуру. Највећу пажњу привукла су њена леђа, прекривена упечатљивим тетоважама.

Ђина Џиновић

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Подсјетимо, дјеца Хариса и Мелине Џиновић, Ђина и Кан, након развода родитеља, наводно су одабрали стране.

Објава Ђине Џиновић на Инстаграму
Објава Ђине Џиновић на Инстаграму

Како су медији писали, Харисов насљедник остао је у породичној вили са оцем и наводно није разговарао са мајком, док са друге стране је Ђина спаковала кофер и отишла код мајке у Монте Карло и била уз њу у свим важним тренуцима, чак и вјеридби која се недавно догодила.

melina dzinovic

Сцена

Познати бизнисмен демантовао да је у вези са Мелином

Међутим, Ђина Џиновић се убрзо вратила за Београд, одакле редовно дијели фотографије и видео снимке.

