Ђина Џиновић поново у центру пажње

01.11.2025
19:39
Млада инфлуенсерка и кћерка Хариса Џиновића, Ђина, која је недавно била у жижи јавности након што се у јавности појавио њен интимни снимак, очигледно је одлучила да окрене нови лист и остави турбулентни период иза себе.
Претходне ноћи, Ђина Џиновић је била у проводу у једном београдском клубу, гдје је заблистала у елегантној црној хаљини која је савршено нагласила њену извајану фигуру. Највећу пажњу привукла су њена леђа, прекривена упечатљивим тетоважама.
Подсјетимо, дјеца Хариса и Мелине Џиновић, Ђина и Кан, након развода родитеља, наводно су одабрали стране.
Како су медији писали, Харисов насљедник остао је у породичној вили са оцем и наводно није разговарао са мајком, док са друге стране је Ђина спаковала кофер и отишла код мајке у Монте Карло и била уз њу у свим важним тренуцима, чак и вјеридби која се недавно догодила.
Међутим, Ђина Џиновић се убрзо вратила за Београд, одакле редовно дијели фотографије и видео снимке.
