Умро легендарни грчки музичар

01.11.2025

Умро легендарни грчки музичар
Лео Леандрос успјешан пјевач, композитор и текстописац са запаженом каријером у Грчкој и иностранству, преминуо је у 102. години.

Леандрос је рођен 23. августа 1923. у Астакосу, Аитолоакарнанија. Током педесетих година 20. вијека емигрирао је у Њемачку, гдје се посветио развоју своје музичке каријере.

Усвојио је умјетничке псеудониме Лео Леандрос и Марио Панас, под којима је потписао многа дјела.

Друштво

Вишковић: Почетком прољећа изградња дионице ауто-пута Вукосавље - Брчко

Био је један од првих извођача химне Панатинаикоса. У Њемачкој се истакао као композитор и продуцент, углавном кроз сарадњу са ћерком, Вики Леандрос, која је стекла међународну славу као пјевачица.

Одлучио је да се повуче како би подржао каријеру ћерке. Као композитор, допринео је њеној побједи на Пјесми Евровизије 1972. године пјесмом "Après Toi".

