Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

01.11.2025

11:21

Америчка манекенка и глумица Џулија Фокс поново је привукла пажњу својим начином облачења, а овог пута је у питању био костим за популарни празник Ноћ вјештица.

Наиме, 35-годишња Фокс је одлучила да за Ноћ вјештица буде „Џеки Кенеди“, бивша прва дама Сједињених Држава и супруга предсједника Џона Ф. Кенедија.

Тако је Џулија Фокс носила ружичасти костим и одговарајући шешир инспирисан одјећом коју је Џеки Кенеди носила на дан атентата на свог мужа, али са додатком лажне крви. Костим је употпунила свиленим шалом и торбом.

„Обучена сам као Џеки Кенеди у ружичастом одјелу. Не као костим, већ као симбол. Када је њен муж убијен, одбила је да се пресвуче из одеће умрљане крвљу, рекавши: 'Желим да виде шта су урадили.' Фотографија њежног ружичастог одјела попрсканог крвљу један је од најјезивијих контраста у модерној историји. Љепота и ужас. Смиреност и разарање“, написала је Фокс на почетку објаве.

ураган мелиса

Свијет

Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

Модел и глумица жељеле су да пошаљу политичку поруку и укажу на чин изузетне храбрости.

„Њена одлука да се не пресвуче, чак и након што је била охрабрена да то учини, била је чин изузетне храбрости. Био је то перформанс, протест и жалост у исто вријеме. Жена која користи имиџ и грациозност као оружје да разоткрије бруталност. Ради се о трауми, моћи и о томе како је сама женственост облик отпора. Живела Џеки О“, рекла је Џулија Фокс.

Подсјећања ради, Џон Ф. Кенеди је убијен 22. новембра 1963. године, док се возио у поворци аутомобила у Даласу, у Тексасу.

