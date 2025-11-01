Дјечак (8) трагично настрадао, возио електрични бицикл, па се сударио с другим дјечаком

Извор:
Телеграф
01.11.2025
10:57
Коментари:0
Заједница оплакује осмогодишњег дјечака који је трагично преминуо након што је ударио у електрични бицикл на путу кући из школе.
Зеке Хондоу је возио бициклистичком стазом у близини укрштања Кавана Веја и Саншајн ауто-пута у Маунтин Крику у четвртак поподне када је дошло до трагедије. Дјечак је ударио у петнаестогодишњег дјечака, који је такође возио електрични бицикл. Обојица бициклиста су у тренутку несреће носила кациге.
Зеке Хондоу је хитно пребачен у Универзитетску болницу Саншајн Коуст у критичном стању, али, нажалост, упркос максималним напорима медицинског тима, преминуо је усљед задобијених повреда.
- Јединица за форензичке несреће спроводи истрагу након што је дјечак преминуо у судару између два електрична бицикла 30. октобра. Истрага показује да су се око 15.36 часова, средњишколац и основац, сударили на бициклистичкој стази у близини укрштања Кавана Веја и Саншајн ауто-пута у Маунтин Крику.
Сцена
Цеца огрнула бугарску заставу у Сјеверној Македонији: Публика звиждала, мреже се усијале
Дјечак основношколског узраста је пребачен у Универзитетску болницу Саншајн Коуст у критичном стању, али је касније подлегао повредама и проглашен је преминулим. Дјечак средњошколског узраста одбио је медицинску помоћ и тренутно сарађује са полицијом у току истраге. Јединица за форензичке несреће истражује околности инцидента и апелује на све који су можда били свједоци судара или имају релевантне снимке да се јаве. Истрага је у току - рекао је портпарол полиције Квинсленда.
Министар транспорта Квинсленда, Брент Мицкелберг, рекао је за 7Невс да владе морају више да учине како би ријешиле питања везана за електричне бицикле.
- Моје мисли су са породицом и пријатељима… Сам имам осмогодишњег сина. Могу само да замислим кроз шта они тренутно пролазе. Свједоци смо наглог развоја ове технологије, али мислим да је фер рећи да владе на свим нивоима морају више да учине како би се ово питање рјешило - рекао је.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму