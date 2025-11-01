Logo

Индија: Најмање 12 хиндуистичких вјерника погинуло у стампеду

Фото: pexels/Sudipta Mondal

Најмање 12 вјерника је погинуло, а многи су повријеђени у јутрошњем стампеду у храму Венкатешвара Свами у индијској држави Андра Прадеш, саопштили су званичници.

Стотине вјерника окупиле су се у храму поводом светог дана у хиндуистичком календару.

Премијер Нарендра Моди рекао је да је "погођен" стампедом и најавио исплату одштете од по 2.500 долара породицама жртава.

Главни министар државе Андре Прадеш, Н. Чандрабабу Наиду наложио је званичницима да пруже брзу и одговарајућу његу повријеђенима.

"Затражио сам од локалних званичника и представника јавности да посјете мјесто инцидента и надгледају мјере помоћи", рекао је Чандрабабу у објави на "Иксу".

Индија

poginuli

stampedo

