Индија: Најмање 12 хиндуистичких вјерника погинуло у стампеду

Извор:
СРНА
01.11.2025
10:34
Најмање 12 вјерника је погинуло, а многи су повријеђени у јутрошњем стампеду у храму Венкатешвара Свами у индијској држави Андра Прадеш, саопштили су званичници.
Стотине вјерника окупиле су се у храму поводом светог дана у хиндуистичком календару.
Премијер Нарендра Моди рекао је да је "погођен" стампедом и најавио исплату одштете од по 2.500 долара породицама жртава.
Главни министар државе Андре Прадеш, Н. Чандрабабу Наиду наложио је званичницима да пруже брзу и одговарајућу његу повријеђенима.
"Затражио сам од локалних званичника и представника јавности да посјете мјесто инцидента и надгледају мјере помоћи", рекао је Чандрабабу у објави на "Иксу".
