Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

Агенције

01.11.2025

10:12

Бугарски парламент одобрио је привремену забрану извоза и снабдијевања нафтним дериватима унутар Европске уније, укључујући дизел и авионско гориво, ради заштите енергетске безбједности и стабилности домаћег тржишта.

Одлука је усвојена са 135 гласова "за", четири "против" и 42 "уздржана", пренио је "Новините".

Према резолуцији парламентарног Одбора за буџет и финансије, мјера је уведена након америчких санкција руској компанији "Лукоил".

Забрана не обухвата допуњавање горива домаћих и страних пловила и авиона, као ни снабдијевање оружаних снага земаља чланица ЕУ и НАТО-а.

Спровођење мјере поверено је директору Царинске агенције и извршном директору Националне агенције за приходе, уз могућност издавања посебних дозвола за извоз или испоруку, о чему се обавезно обавјештава Парламент.

Парламент је такође наложио шефу Државне агенције за резерве и ратне залихе да до 7. новембра изврши инспекцију количина горива ускладиштених према Закону о залихама сирове нафте и нафтних деривата.

Законодавци су навели да је циљ мјере спрјечавање могућег раста цијена горива.

Нафта

Бугарска

