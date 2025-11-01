Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

Извор:
Агенције
01.11.2025
10:12
Коментари:0
Бугарски парламент одобрио је привремену забрану извоза и снабдијевања нафтним дериватима унутар Европске уније, укључујући дизел и авионско гориво, ради заштите енергетске безбједности и стабилности домаћег тржишта.
Одлука је усвојена са 135 гласова "за", четири "против" и 42 "уздржана", пренио је "Новините".
Према резолуцији парламентарног Одбора за буџет и финансије, мјера је уведена након америчких санкција руској компанији "Лукоил".
Забрана не обухвата допуњавање горива домаћих и страних пловила и авиона, као ни снабдијевање оружаних снага земаља чланица ЕУ и НАТО-а.
Спровођење мјере поверено је директору Царинске агенције и извршном директору Националне агенције за приходе, уз могућност издавања посебних дозвола за извоз или испоруку, о чему се обавезно обавјештава Парламент.
Парламент је такође наложио шефу Државне агенције за резерве и ратне залихе да до 7. новембра изврши инспекцију количина горива ускладиштених према Закону о залихама сирове нафте и нафтних деривата.
Законодавци су навели да је циљ мјере спрјечавање могућег раста цијена горива.
Економија
2 ч0
Економија
4 ч0
Економија
4 ч0
Економија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
49
11
47
11
38
11
33
11
21
Тренутно на програму