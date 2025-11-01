Крај муљању с горивом: БиХ уводи обавезно „маркирање“ на пумпама

01.11.2025
Савјет министара БиХ усвојио је, на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, правилник о обавезном означавању (маркирању) тјечних нафтних горива. Мјера слиједи праксе земаља региона и појединих чланица ЕУ, с циљем веће заштите потрошача и тржишног реда.
Примјеном посебних маркера на горива која се увозе, производе и стављају у промет у БиХ, надлежни желе спријечити стављање неквалитетних горива на тржиште, смањити штетне емисије и тиме боље штитити околину и здравље људи.
Правилник обухвата безоловне моторне бензине и дизел у складу с важећим стандардима из Одлуке о квалитету тјечних нафтних горива. Маркер мора испунити прецизно прописане техничке особине усклађене с европским стандардима.
Документ детаљно прописује начине маркирања и доказивања усклађености, те одређује мјесто и вријеме уноса маркера у гориво. Утврђене су и контроле кретања маркираног горива на територији БиХ.
Осим квалитета, систем је усмјерен и на финансијски учинак: очекује се сузбијање сиве економије, раст пореских прихода и стварање равноправних услова за све учеснике на тржишту горива.
У пракси, то значи да ће увозници, произвођачи и дистрибутери морати поштовати нове процедуре, а инспекције ће лакше откривати неправилности — од неисправног горива до утаје обавеза — што би возачима требало донијети поузданији квалитет на пумпама.
