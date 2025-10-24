Logo

Поскупљује гориво

Извор:

АТВ

24.10.2025

12:27

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Цијене горива на свјетским берзама су у порасту, а тај тренд раста одразиће се и на наше просторе, па се тако у наредним данима очекују веће цијене нафтних деривата за пет до седам фенинга по литри, казао је предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске Ђорђе Савић.

"Берза је та која диктира цијене и ако се овакав тренд као што је сада настави, грађане очекује веће цијене", казао је за "Независне новине" Савић.

Истиче да је јако тешко прогнозирати шта ће се дешавати у наредном периоду, јер се на свјетским тржиштима константно мијењају цијене.

