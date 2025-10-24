Logo

Да ли труднице треба да се вакцинишу против грипа? Ево шта кажу стручњаци

24.10.2025

Фото: pexels/Karola G

Трудноћа носи са собом много недоумица и страхова. Честа питања трудница јесу да ли треба да се вакцинишу против грипа? Овој теми за АТВ јутро говорила је Нина Родић Вукмир, начелник службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске.

Епидемиолог Родић Вукмир појашњава да за сада нема индикација о било каквим мутацијама као и да се очекује да ће вакцина покрити велики дио заштите свих оних који се вакцинишу која штити од три соја вируса при чему увијек циркулишу најмање два.

Исто тако унакрсног имунитета нема што значи ако оболите од од једног соја вируса инфлуенце свакако можете обољети од другог.

"Ако се вакцинишете, вакцина вас штити од сва три соја истовремено, зато што се истовремено вакцинишете и стварате антитијела која ће вас заштити од сва три соја која су присутна у Европи", рекла је за АТВ Нина Родић Вукмир, начелник службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске.

Родић Вукмир појашњава да особе са другим хроничним болестима обично имају погоршање стања док се мала дјеца лоше опорављају због лошег апетита и осталих бактеријских инфекција.

Прво на бесплатну вакцину имају пацијенти са дијабетесом, они на хемодијализи, кардиохируршки, они након трансплатације, особе у домовина за његу старих као и особе које су обољеле од ХИВ-а.

"У Институту за јавно здравство и остали ће се моћи вакцинисати, ми очекујемо почетак вакцинације за 10-15 дана", каже Родић Вукмири и додаје :

"Труднице су једна од категорија коју су приоритетна за вакцинацију зато што свака друга трудница захтијева болничко лијечење уколико оболи од грипе. Код нас се веома ријетко труднице вакцинишу, њихови љекари их не упућују. Ја сам се вакцинисала у обје трудноће, а то сам и фотографијом поткријепила у смислу промоције тога да ја као епидемиолог се вакцинишем против грипе у трудноћи, мислим да дајем најбољи примјер свим другим трудницама да исто учине јер штитите два живота вакцином која се даје преко 60 година. Труднице које се вакцинишу обезбјеђују себи да уколико оболе, да ће имати блажу форму", поручује Родић Вукмир.

