Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

Извор:
АТВ
24.10.2025
10:23
Биљана вас ове седмице води у Угљевик. Откриће најљепше приче из срца народа о црном благу тога краја, родним воћњацима, мајевачким кошницама, о српском Хомеру, Филипу Вишњићу, и још много тога.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму