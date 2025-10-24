Logo

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

24.10.2025

10:23

Биљана вас ове седмице води у Угљевик. Откриће најљепше приче из срца народа о црном благу тога краја, родним воћњацима, мајевачким кошницама, о српском Хомеру, Филипу Вишњићу, и још много тога.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

