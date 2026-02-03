Logo
САД обориле иранску летјелицу која се приближавала носачу УСС Абрахам Линколн

Извор:

Телеграф

03.02.2026

18:48

УСС Абрахам Линколн носач авиона
Фото: Tanjug / AP

Америчка војска је оборила ирански дрон који се приближавао носачу авиона Ју-ес-ес Абрахам Линколн у Арапском мору.

То је потврдио један амерички званичник за Ројтерс.

Ирански дрон "Шахид-139" летео је према носачу авиона и оборио га је амерички ловац Ф-35.

Амерички ловац оборио је ирански дрон у Арапском мору рано ујутро у уторак, након што се "агресивно" приближио америчком носачу авиона, саопштила је америчка војска.

Инцидент се догодио док је амерички брод Ју-ес-ес Абрахам Линколн прелазио Арапским морем, који је дјеловао око 800 километара од јужне обале Ирана.

"Ју-ес-ес Абрахам Линколн (ЦВН 72) је прелазио Арапско море отприлике 800 километара од јужне обале Ирана када је ирански дрон Шахид-139 непотребно маневрисао према броду. Ирански дрон је наставио да лети према броду упркос мјерама деескалације које су предузеле америчке снаге које делују у међународним водама“, рекао је портпарол Централне команде САД (ЦЕНТЦОМ), капетан Тим Хокинс.

Ловац Ф-35Ц лансиран са носача авиона оборио је дрон у самоодбрани како би заштитио брод и његову посаду, додао је Хокинс.

Ниједан амерички војник није повријеђен, нити је оштећена америчка опрема.

Раније данас у Ормуском мореузу, два чамца иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) и дрон Мохаџер приближили су се комерцијалном броду под америчком заставом и америчком посадом и пријетили да ће се укрцати и заплијенити га.

(Телеграф)

Америка

dron

Иран

