САД обориле иранску летјелицу која се приближавала носачу УСС Абрахам Линколн

Америчка војска је оборила ирански дрон који се приближавао носачу авиона Ју-ес-ес Абрахам Линколн у Арапском мору.
То је потврдио један амерички званичник за Ројтерс.
Ирански дрон "Шахид-139" летео је према носачу авиона и оборио га је амерички ловац Ф-35.
Амерички ловац оборио је ирански дрон у Арапском мору рано ујутро у уторак, након што се "агресивно" приближио америчком носачу авиона, саопштила је америчка војска.
Инцидент се догодио док је амерички брод Ју-ес-ес Абрахам Линколн прелазио Арапским морем, који је дјеловао око 800 километара од јужне обале Ирана.
"Ју-ес-ес Абрахам Линколн (ЦВН 72) је прелазио Арапско море отприлике 800 километара од јужне обале Ирана када је ирански дрон Шахид-139 непотребно маневрисао према броду. Ирански дрон је наставио да лети према броду упркос мјерама деескалације које су предузеле америчке снаге које делују у међународним водама“, рекао је портпарол Централне команде САД (ЦЕНТЦОМ), капетан Тим Хокинс.
Ловац Ф-35Ц лансиран са носача авиона оборио је дрон у самоодбрани како би заштитио брод и његову посаду, додао је Хокинс.
Ниједан амерички војник није повријеђен, нити је оштећена америчка опрема.
Раније данас у Ормуском мореузу, два чамца иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) и дрон Мохаџер приближили су се комерцијалном броду под америчком заставом и америчком посадом и пријетили да ће се укрцати и заплијенити га.
