Питер Манделсон поднио оставку у Дому лордова због веза са Епстајном

Бивши британски амбасадор у Вашингтону и европски комесар за трговину Питер Манделсон поднио је данас оставку у британском Дому лордова, горњем дому парламента Уједињеног Краљевства, након што је откривен низ контроверзних и компромитујућих мејлова који га повезују са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином, укључујући и мејлове у којима су наводно процурјеле повјерљиве комуникације британске владе, саопштио је предсједник Дома лордова.
Манделсон је, како наводи „Гардијан“, слао Епстину низ мејлова који су садржавали информације које је добијао као министар привреде у влади бившег британског премијера Гордона Брауна, укључујући и мјере које је влада предузимала као одговор на глобалну финансијску кризу.
Британски премијер Кир Стармер затражио је да Манделсон буде уклоњен из Дома лордова и изразио наду да ће Горњи дом спровести реформе које би омогућиле лакше искључивање чланова.
Документи објављени у оквиру истраге Министарства правде Сједињених Америчких Држава сугеришу да је Епстин уплатио 75.000 долара на банковне рачуне на којима је Манделсон, тада посланик Лабуристичке партије, наводно био корисник.
Епстин је такође послао Манделсоновом партнеру, сада супругу Рејналду Авили да Силви, око 11.600 евра у септембру 2009. године за финансирање курса остеопатије и других трошкова.
Британска полиција покренула је истрагу након објављивања докумената бившег америчког финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина, који би могли указивати на то да је бивши амбасадор Велике Британије у Вашингтону, лорд Питер Манделсон, одавао Епстину повјерљиве информације владе Уједињеног Краљевства.
У мејловима које је Манделсон, док је био пословни секретар у влади Гордона Брауна 2009. године, размијенио са Епстином, наводи се да је унапријед обавијестио Епстина о пакету помоћи Европске уније од 500 милијарди евра за спас евра, те да му је слао интерне владине информације о стању британске економије те године, пише Би-Би-Си.
Како наводи портал, Манделсон је 2009. године лобирао у Министарству финансија за банкарску политику на Епстинов приједлог, помогао је инвестиционом банкару, пријатељу Епстина, да 2010. године осигура договор с владом о куповини профитабилне имовине, а касније је покушао да заради новац од сопствене банке.
Име бившег британског министра, који је прошле године смијењен са мјеста британског амбасадора у Сједињеним Америчким Државама због својих веза са Епстином, појавило се у документима које је у петак објавило Министарство правде САД.
Документи указују да је Епстин исплатио 75.000 долара лорду Манделсону у три одвојене трансакције од по 25.000 долара током 2003. и 2004. године.
Манделсонове фотографије у доњем вешу такође су откривене у најновијој транши Епстинових досијеа. На редигованој фотографији види се како стоји поред жене чије се лице не види, а поводом тога је изјавио да се не сјећа ни жене, ни мјеста, нити околности у којима је фотографија настала.
Мејлови су открили да је Манделсон био у контакту са Епстином и након што је он осуђен 2008. године, тако што му је слао више порука подршке.
