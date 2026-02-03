Све или ништа за Марин ле Пен: Да ли ће моћи да се кандидује за председницу?

Извор:
Б92
03.02.2026
16:34

У наставку жалбеног поступка у случају Марин ле Пен, државно тужилаштво данас тражи да се потврди казна забране обављања јавних функција лидерки Националног окупљања Ле Пен и потврду кривице.
"Нема потребе да одржавамо лажну неизвјесност, тражићемо да се у великој мјери потврди кривична одговорност утврђена у првостепеном поступку, а наравно биће затражене и казне забране кандидовања", изјавио је главни тужилац Тијери Рамонаксо, преноси Фигаро.
Представник тужилаштва осврнуо се на "штетну атмосферу" која прати овај случај још од пријаве Европског парламента 2014. године, наводећи да је поступак продужен због "колективне одбране обиљежене снажним оспоравањем", уз чак 45 правних приговора које је одбрана поднела.
Та конфронтација кулминирала је пријетњама судијама првог степена, које су 31. марта осудиле Марин ле Пен на четири године затвора, од чега двије условно, новчану казну од 100.000 евра и прије свега, петогодишњу забрану кандидовања на јавне функције са тренутним извршењем.
Рамонаксо је оцијенио да је коришћена "стратегија делегитимизације контролних институција, а овдје конкретно правосуђа", чији је циљ наводно да се спријечи долазак лидерке једне партије на највише извршне функције.
"Међутим, нетачно је тврдити да би правосуђе могло да се супротстави вољи сувереног народа, судија је чувар закона и само га примјењује", поручио је он, уз напомену да је жалбени поступак ипак протекао у смиренијој атмосфери.
Марин ле Пен и још 11 особа терете се да су између 2004. и 2016. године новцем Европског парламента плаћали запослене у партији, у време када је странка имала финансијске потешкоће због лоших изборних резултата. Од 25 осуђених у првостепеном поступку, половина је уложила жалбу.
Како наводи лист, само евентуална забрана кандидовања краћа од двије године, уз изостанак казне ношења електронске наруквице, која се сматра неспојивом са вођењем кампање, могла би да омогући Марин ле Пен повратак на политичку сцену. Апелациони суд требало би да донесе пресуду до љета.
