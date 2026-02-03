Ухапшена два радника због саботаже ратних бродова

Извор:
Два радника ухапшена су због сумње да су саботирали неколико њемачких ратних бродова у луци Хамбург 2025. године, објавио је лист "Билд".
Лист је навео да су оптужени, 37-годишњи држављанин Румуније и 54-годишњи Грк, наводно манипулисали пловилима сипајући челичне куглице у блок мотора, пробијајући цијеви за слатку воду, скидајући поклопце резервоара за гориво и деактивирајући осигураче у бродској електроници.
Саботажа је откривена током провјера прије испловљавања док се један од бродова, корвета "Емден", припремала за своје прво путовање ка лучком граду Кил.
Како лист наводи, из тужилаштва је саопштено да су наводне активности могле довести до значајне штете да нису откривене.
Лист истиче да су двојица мушкараца ухапшена у Хамбургу и једном селу у Грчкој, а власти су претражиле њихове домове у Хамбургу, Румунији и Грчкој.
