Logo
Large banner

Ухапшена два радника због саботаже ратних бродова

Извор:

СРНА

03.02.2026

16:03

Коментари:

0
Ухапшена два радника због саботаже ратних бродова

Два радника ухапшена су због сумње да су саботирали неколико њемачких ратних бродова у луци Хамбург 2025. године, објавио је лист "Билд".

Лист је навео да су оптужени, 37-годишњи држављанин Румуније и 54-годишњи Грк, наводно манипулисали пловилима сипајући челичне куглице у блок мотора, пробијајући цијеви за слатку воду, скидајући поклопце резервоара за гориво и деактивирајући осигураче у бродској електроници.

Саботажа је откривена током провјера прије испловљавања док се један од бродова, корвета "Емден", припремала за своје прво путовање ка лучком граду Кил.

njemacka zeljeznice 1

Свијет

Масовни протести у 150 градова Њемачке

Како лист наводи, из тужилаштва је саопштено да су наводне активности могле довести до значајне штете да нису откривене.

Лист истиче да су двојица мушкараца ухапшена у Хамбургу и једном селу у Грчкој, а власти су претражиле њихове домове у Хамбургу, Румунији и Грчкој.

Подијели:

Тагови:

саботажа ратних бродова

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Свијет

Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

1 д

0
Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

Економија

Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

1 д

0
Њемачка у дуговима до грла

Свијет

Њемачка у дуговима до грла

2 д

0
"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

Свијет

"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

2 д

0

Више из рубрике

Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском

Свијет

Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском

8 ч

0
Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

Свијет

Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

8 ч

0
Превозници протестују

Свијет

Познато када ће Европска комисија дати приједлог прелазног рјешења за превознике

9 ч

0
Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

Свијет

Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner