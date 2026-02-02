Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

Извор:
02.02.2026
09:29
Њемачки индустријски гигант Бош потврдио је планове да затвори 20.000 радних мјеста након што се профит скоро преполовио прошле године.
Објава истиче растући притисак на некада доминантни производни сектор и повећава притисак на политичаре у Берлину да пронађу решење.
Званични подаци показали су да је стопа незапослености у Њемачкој порасла на 6,6 % - највиши ниво у дванаест година. Број незапослених је у јануару премашио три милиона.
"Економска реалност се такође огледа у нашим резултатима", рекао је извршни директор Боша, Штефан Хартунг, описујући 2025. као "тешку и, у неким случајевима, болну годину" за компанију, која је водећи добављач дијелова за аутомобиле.
Овај потез долази усред све већег пада аутомобилске индустрије у земљи, која је дуго била окосница њемачке производње.
Сектор брзо затвара радна мјеста. Студија из 2025. године открила је да је само прошле године у Њемачкој укинуто више од 50.000 радних мјеста у аутомобилској индустрији.
Пад њемачке аутомобилске индустрије постао је шири политички тест за владу у Берлину и Европи у ширем смислу.
Некада крунски драгуљ економије, индустрија се сада суочава са изазовима због тренутне политике о електричним возилима, трошкова енергената и агресивне конкуренције кинеских произвођача, пише "Политико".
Како добављачи слабе, ризик се помијера са нижег профита на трајни губитак конкурентности.
Са порастом отпуштања и одлагањем инвестиционих одлука, влада канцелара Фридриха Мерца је под све већим притиском радника, синдиката и лидера индустрије да преиспита њемачку индустријску стратегију - док се сумње шире у земљи и широм Европе у способност земље да остане економска сила.
