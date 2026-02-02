Logo
Large banner

Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

Извор:

Агенције

02.02.2026

09:29

Коментари:

0
Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста
Фото: АТВ

Њемачки индустријски гигант Бош потврдио је планове да затвори 20.000 радних мјеста након што се профит скоро преполовио прошле године.

Објава истиче растући притисак на некада доминантни производни сектор и повећава притисак на политичаре у Берлину да пронађу решење.

ilu-ruža-28082025

Сцена

Трагично преминула позната пjевачица након уједа змије

Званични подаци показали су да је стопа незапослености у Њемачкој порасла на 6,6 % - највиши ниво у дванаест година. Број незапослених је у јануару премашио три милиона.

"Економска реалност се такође огледа у нашим резултатима", рекао је извршни директор Боша, Штефан Хартунг, описујући 2025. као "тешку и, у неким случајевима, болну годину" за компанију, која је водећи добављач дијелова за аутомобиле.

Овај потез долази усред све већег пада аутомобилске индустрије у земљи, која је дуго била окосница њемачке производње.

Сектор брзо затвара радна мјеста. Студија из 2025. године открила је да је само прошле године у Њемачкој укинуто више од 50.000 радних мјеста у аутомобилској индустрији.

илу-торбе-мода-02022026

Стил

Торбе са познатим принтом вратиле су се у моду и популарније су него икад

Пад њемачке аутомобилске индустрије постао је шири политички тест за владу у Берлину и Европи у ширем смислу.

Некада крунски драгуљ економије, индустрија се сада суочава са изазовима због тренутне политике о електричним возилима, трошкова енергената и агресивне конкуренције кинеских произвођача, пише "Политико".

Како добављачи слабе, ризик се помијера са нижег профита на трајни губитак конкурентности.

Са порастом отпуштања и одлагањем инвестиционих одлука, влада канцелара Фридриха Мерца је под све већим притиском радника, синдиката и лидера индустрије да преиспита њемачку индустријску стратегију - док се сумње шире у земљи и широм Европе у способност земље да остане економска сила.

Подијели:

Таг:

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

Економија

Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

22 ч

0
Трговина-новац

Економија

Грађани на удару поскупљења

1 д

0
Од 1. фебруара скупља струја у Српској

Економија

Од 1. фебруара скупља струја у Српској

1 д

1
Даје огромну плату, смјештај и храну, али не може наћи раднике

Економија

Даје огромну плату, смјештај и храну, али не може наћи раднике

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner