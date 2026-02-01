Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

Извор:
Иако је календарски зима у пуном јеку, на тезгама српских пијаца појавило се воће којем се нико није надао у фебруару.
Јагоде су преплавиле пијаце, али њихова цијена и поријекло изазвали су праву пометњу међу купцима.
Појава јагода у Врњачкој Бањи "кад им није вријеме" шокирала је посјетиоце пијаца, али не толико самим присуством, колико цијеном од 700 динара по килограму.
Поред високе цијене, купци сумњичаво гледају у гајбице, постављајући питање колико је ово воће заправо органско и здраво усред зиме.
У Београду је ситуација још драстичнија. Иако их нема на свим тезгама, продавци јагоде допремају из Шпаније и Грчке, а цијена достиже невјероватних 1.000 динара по килограму.
Интересантно је да је традиционална зимска намирница, кисели купус, на појединим мјестима достигла цијену килограма јагода, што јасно говори о специфичним тржишним приликама ове сезоне, пише Мина Маслаковић за "Курир".
Упркос продору великих трговинских ланаца, пијаце остају срце набавке. Јелена Николић из ЈКП "Београдске пијаце" истиче да су повјерење и директан контакт кључни фактори опстанка овог вида трговине.
"Београдске пијаце су незамјенљива мјеста набавке, упркос све оштријим тржишним конкуренцијама, али свјежина производа говори више од хиљаду ријечи. Цијене се разликују од продајног мјеста до продајног мјеста и оне су могућност избора. Ово је такође тржиште али битна је и та љубазност продаваца, директан контакт на релацији купац-продавац, то је изграђено повјерење кроз године и све су то разлози зашто су пијаце незамјенљиве", каже Николић.
Једна од највећих новина која олакшава куповину јесте увођење безготовинског плаћања. Пијаце Каленић, Ђерам и Палилула препознате су као пионири овог пројекта који је покренула Привредна комора Србије.
Николић објашњава да је ово био логичан корак у складу са потребама савременог купца.
"То је била добра воља продаваца да на основу тога што осјете пулс тржишта, разговарају са муштеријама, одлучили су да им и то омогуће. Тај пројекат је Привредна комора Србије покренула, ми смо то препознали, понудили нашим закупцима", каже.
Без обзира на то да ли трагате за егзотичним јагодама од 1.000 динара или домаћим рукотворинама, београдске пијаце у 2026. години успјешно балансирају између традиције и модерних технологија.
