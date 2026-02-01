Logo
Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

Курир

01.02.2026

20:46

Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

Иако је календарски зима у пуном јеку, на тезгама српских пијаца појавило се воће којем се нико није надао у фебруару.

Јагоде су преплавиле пијаце, али њихова цијена и поријекло изазвали су праву пометњу међу купцима.

Од Врњачке Бање до Београда

Појава јагода у Врњачкој Бањи "кад им није вријеме" шокирала је посјетиоце пијаца, али не толико самим присуством, колико цијеном од 700 динара по килограму.

vatrogasci

Бања Лука

Пожар у кругу велике бањалучке фирме

Поред високе цијене, купци сумњичаво гледају у гајбице, постављајући питање колико је ово воће заправо органско и здраво усред зиме.

У Београду је ситуација још драстичнија. Иако их нема на свим тезгама, продавци јагоде допремају из Шпаније и Грчке, а цијена достиже невјероватних 1.000 динара по килограму.

Упоредни преглед цијена воћа и поврћа (по килограму):

  • Јагоде (Београд): 1.000 динара (16,60 КМ)
  • Јагоде (Врњачка Бања): 700 динара (11,60 КМ)
  • Кисели купус: од 300 до чак 700 динара
  • Ананас, киви, нар: 500 динара (8,30 КМ)
  • Поморанџа (Грчка): 350 динара
  • Мандарине: 300 динара
  • Авокадо: 250 динара (тренутно на појефтињењу)

Интересантно је да је традиционална зимска намирница, кисели купус, на појединим мјестима достигла цијену килограма јагода, што јасно говори о специфичним тржишним приликама ове сезоне, пише Мина Маслаковић за "Курир".

Упркос продору великих трговинских ланаца, пијаце остају срце набавке. Јелена Николић из ЈКП "Београдске пијаце" истиче да су повјерење и директан контакт кључни фактори опстанка овог вида трговине.

"Београдске пијаце су незамјенљива мјеста набавке, упркос све оштријим тржишним конкуренцијама, али свјежина производа говори више од хиљаду ријечи. Цијене се разликују од продајног мјеста до продајног мјеста и оне су могућност избора. Ово је такође тржиште али битна је и та љубазност продаваца, директан контакт на релацији купац-продавац, то је изграђено повјерење кроз године и све су то разлози зашто су пијаце незамјенљиве", каже Николић.

Дигитализација на тезгама

Једна од највећих новина која олакшава куповину јесте увођење безготовинског плаћања. Пијаце Каленић, Ђерам и Палилула препознате су као пионири овог пројекта који је покренула Привредна комора Србије.

Новац евро

Регион

Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ

Николић објашњава да је ово био логичан корак у складу са потребама савременог купца.

"То је била добра воља продаваца да на основу тога што осјете пулс тржишта, разговарају са муштеријама, одлучили су да им и то омогуће. Тај пројекат је Привредна комора Србије покренула, ми смо то препознали, понудили нашим закупцима", каже.

Без обзира на то да ли трагате за егзотичним јагодама од 1.000 динара или домаћим рукотворинама, београдске пијаце у 2026. години успјешно балансирају између традиције и модерних технологија.

