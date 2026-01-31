Даје огромну плату, смјештај и храну, али не може наћи раднике

Извор:
Недостатак особља у угоститељству има ново, истакнуто лице: познати кувар Андреа Алфијери очајнички тражи запослене – и очигледно чак ни огромна мјесечна плата више није довољна да привуче потребан број кандидата.
Послије десет година, познати кувар се вратио у Мадону ди Кампиљо прошлог јуна. Преузео је кухињу у познатом четворозвездичном супериор хотелу "Мажестик", у срцу овог јужнотиролског скијалишта.
Али чим је стигао, био је ухваћен у стари проблем: недостатак особља.
"Није први пут да имам овај проблем. Данас млади људи желе да раде само колико је потребно“, пожалио се у интервјуу за "Коријере дел Трентино".
Алфијери има искуства са овом ситуацијом. Претходно је радио у Курмајеру и шест година у Милану – и тамо је потрага за запосленима постајала све тежа.
Почетком јануара јавно је изразио своје незадовољство и директно се обратио потенцијалним кандидатима путем Инстаграма. Траже се кувари за различите позиције, са јасно дефинисаним захтјевима: искуство, страст према кувању, свијест о квалитету, тимски рад, отпорност на стрес и професионализам.
Понуда је атрактивна: редован уговор о раду, плата у зависности од искуства, структурирано радно окружење, могућност напредовања и обезбијеђен смјештај и храна. Упркос томе, одзив је скроман.
Очигледно није само ствар у новцу. Према ријечима главног кувара, помоћни кувар (Комис) зарађује између 1.600 и 1.700 евра мјесечно, док руководилац смјене зарађује између 1.900 и 2.200 евра (око 4.300 КМ) са осам сати рада дневно и недјељом одмора.
"Млади људи данас – за разлику од моје генерације – више нису спремни на жртве", каже он.
Поред тога, хотел пружа смештај у добро опремљеним стамбеним зградама.
"Наравно, ово нису станови, али трудимо се да нашим запосленима обезбиједимо најбоље могуће услове“, наглашава Алфијери.
Његово објашњење за недостатак пријава је директно и провокативно.
"Ово нису лаки послови јер захтијевају посвећеност током празника и најважнијих празника у години. Млади људи данас више нису спремни на жртве. Очекују да неће морати да раде више него што је апсолутно неопходно“, каже Алфијери.
Међутим, Алфијери није потпуно без наде. Посљедњих дана стигле су прве повратне информације, прије свега путем Линкедина.
Али ту се појављује и нови феномен: "Неки људи не зову након разговора за посао. Кухињски стручњаци су веома тражени; иду на десет разговора, а затим бирају оног који нуди мало више".
То је балансирање које постаје све теже – чак и за врхунског кувара у луксузном хотелу. Ово је јасан знак колико је дубока криза на тржишту рада у угоститељству.
