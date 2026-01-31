Logo
Какве су тренутно цијене меса, јаја и млијечних производа на пијаци

Извор:

Радио Сарајево

31.01.2026

15:02

Коментари:

0
Субота је за многе дан резервисан за одмор, куповину и припрему за нову радну седмицу.

Екипа портала "Радиосарајево.ба" данас је посјетила Градску тржницу у Сарајеву, гдје су их дочекали велика гужва и пуни штандови.

Какве су цијене

На тржници се куповало на велико и на мало. Како су казали продавачи, најчешће долазе власници угоститељских објеката који робу купују у већим количинама, док дио грађана пазари скромније, "на фртаље и граме", у складу с могућностима.

Обишли су више штандова и забиљежили актуелне цијене меса, млијечних производа и јаја.

Цијене меса:

  • Јунетина без кости – 24 КМ/кг
  • Телећи котлети – 27 КМ/кг
  • Телетина без кости – 36 КМ/кг
  • Јунећи розбрат – 18 КМ/кг
  • Јунећи рамстек – 26 КМ/кг
  • Јунећи бут – 24 КМ/кг
  • Суво месо: Заребница – 50 КМ/кг

Млијечни производи:

  • Млада кришка – 15 КМ/кг
  • Млади сир – 8 КМ/кг
  • Домаћи милерам – 14 КМ/кг
  • Слани кајмак – 30 КМ/кг
  • Слатки кајмак – 30 КМ/кг

Јаја (свјежа домаћа):

  • 10 комада – од 3,50 до 4 КМ
  • 15 комада – од 5,50 до 6,50 КМ
  • 30 комада – 11 КМ

