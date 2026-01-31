Какве су тренутно цијене меса, јаја и млијечних производа на пијаци

Извор:
Радио Сарајево
31.01.2026
15:02
Коментари:0
Субота је за многе дан резервисан за одмор, куповину и припрему за нову радну седмицу.
Екипа портала "Радиосарајево.ба" данас је посјетила Градску тржницу у Сарајеву, гдје су их дочекали велика гужва и пуни штандови.
На тржници се куповало на велико и на мало. Како су казали продавачи, најчешће долазе власници угоститељских објеката који робу купују у већим количинама, док дио грађана пазари скромније, "на фртаље и граме", у складу с могућностима.
Обишли су више штандова и забиљежили актуелне цијене меса, млијечних производа и јаја.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму