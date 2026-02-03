Logo
Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

Извор:

Спутник Србија

03.02.2026

15:23

Коментари:

0
Суоснивач хуманитарне Фондације Била и Мелинде Гејтс (Фондација Гејтс) и оснивач компаније „Мајкрософт“, Бил Гејтс, изградио је вишеслојну, скривену мрежу која повезује непрофитне организације и пословне интересе како би контролисао тржиште вакцина, изјавио је директор Руског фонда за директне инвестиције (РДИФ) Кирил Дмитријев.

„Гејтс је изградио вишеслојну, скривену мрежу која повезује непрофитне организације и пословне интересе како би контролисао тржиште вакцина (регулаторе, лидере јавног мњења, медије, технолошке компаније, политичаре, произвођаче вакцина)“, написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс, коментаришући 20-годишњи план за формирање финансијског система, објављеног у документима везаним за случај америчког финансијера Џефрија Епстајна, осмишљен с циљем да пандемије претвори у извор профита.

Према његовим ријечима, планови да се пандемије претворе у бизнис и монополизује тржиште вакцина постојали су и прије пандемије вируса корона.

Раније је Дмитријев истакао да је Гејтс промовисао небезбедне вакцине против вируса корона и блокирао промоцију руске вакцине „Спутњик“.

Случај Епстајн

Према новим документима у предмету Епстајна, које је објавило Министарство правде САД, открило се да архив садржи писма која доводе Гејтса у везу с покушајима прикривања интимних односа с руским дјевојкама и тајном употребом лијекова за лијечење посљедица тих контаката.

miroslav lajcak

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Замјеник америчког државног тужиоца Тод Бланш саопштио је 30. јануара да је завршена објава материјала у вези са случајем Епстајна. Укупна количина обелодањених података премашила је 3,5 милиона фајлова, укључујући документа, електронску преписку, као и фото- и видео-материјале повезане са истрагом злочина из области сексуалне трговине, за које је био осумњичен финансијер.

Епстајн је 2019. године у Сједињеним Америчким Државама оптужен за трговину малољетницима ради сексуалне експлоатације и за завјеру у извршењу ових кривичних дјела, за шта му је пријетила казна дужа од 40 година затвора. Крајем јула исте године пронађен је у затворској ћелији у полусвјесном стању, након чега је преминуо. Истрага је показала да је извршио самоубиство.

Тагови:

Бил Гејтс

Џефри Епстајн

вакцинација

