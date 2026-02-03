Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге

Извор:
Агенције
03.02.2026
14:18
Коментари:0
Бивши управник жељезничке станице Дејвид Гибсон поднио је тужбу против британске жељезничке компаније "Лондон енд Саут Истерн Раилвејс" захтијевајући одштету у износу од око милион фунти (1,17 милиона евра), тврдећи да је на послу заражен вирусом корона, што је довело до тешке болести и ампутације ноге, преноси Индепендент.
Гибсон, који је радио за Саут естерн од 2018. године, наводи да се заразио у јулу 2021. године током састанка у канцеларији свог надређеног и заједничког доручка у локалном ресторану, на који је, како тврди, осјећао притисак да присуствује.
Његов шеф, према тужби, био је видно болестан, кашљао је и није носио маску, упркос важећим епидемиолошким мјерама и интерним правилима компаније.
Након заразе, Гибсон је хоспитализован због тешке форме ковида-19, развио је упалу плућа и компликације са згрушавањем крви, због чега му је у болници ампутирана лијева нога изнад кољена.
Регион
Хрвати у великим проблемима: Несташица лијекова постаје ново правило
У тужби се наводи да је послодавац одговоран јер није обезбиједио поштовање здравствених и безбједносних протокола о социјалном дистанцирању, броју особа у канцеларији и употреби маски.
Адвокати Гибсона истичу да је као кључни радник редовно поштовао заштитне мјере - путовао је возом и аутомобилом, носио маску и држао дистанцу од других путника - и да се зараза десила "искључиво због неодговорног понашања надређеног".
Компанија "Сауте естерн" одбацује све оптужбе, наводећи да је имала адекватне мјере заштите и да није могуће са сигурношћу утврдити гдје је дошло до заразе. Из компаније истичу и да је сам тужилац допринио излагању ризику тиме што је присуствовао састанку и доручку.
Предмет је тренутно у фази припремног поступка пред Високим судом у Лондону, а суђење ће бити одржано уколико стране не постигну вансудску нагодбу.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму