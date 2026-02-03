Logo
Large banner

Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге

Извор:

Агенције

03.02.2026

14:18

Коментари:

0
Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге
Фото: Pexels

Бивши управник жељезничке станице Дејвид Гибсон поднио је тужбу против британске жељезничке компаније "Лондон енд Саут Истерн Раилвејс" захтијевајући одштету у износу од око милион фунти (1,17 милиона евра), тврдећи да је на послу заражен вирусом корона, што је довело до тешке болести и ампутације ноге, преноси Индепендент.

Гибсон, који је радио за Саут естерн од 2018. године, наводи да се заразио у јулу 2021. године током састанка у канцеларији свог надређеног и заједничког доручка у локалном ресторану, на који је, како тврди, осјећао притисак да присуствује.

Његов шеф, према тужби, био је видно болестан, кашљао је и није носио маску, упркос важећим епидемиолошким мјерама и интерним правилима компаније.

Посљедице и ампутација

Након заразе, Гибсон је хоспитализован због тешке форме ковида-19, развио је упалу плућа и компликације са згрушавањем крви, због чега му је у болници ампутирана лијева нога изнад кољена.

илу-таблете-лијекови-04092025

Регион

Хрвати у великим проблемима: Несташица лијекова постаје ново правило

У тужби се наводи да је послодавац одговоран јер није обезбиједио поштовање здравствених и безбједносних протокола о социјалном дистанцирању, броју особа у канцеларији и употреби маски.

Адвокати Гибсона истичу да је као кључни радник редовно поштовао заштитне мјере - путовао је возом и аутомобилом, носио маску и држао дистанцу од других путника - и да се зараза десила "искључиво због неодговорног понашања надређеног".

Став компаније

Компанија "Сауте естерн" одбацује све оптужбе, наводећи да је имала адекватне мјере заштите и да није могуће са сигурношћу утврдити гдје је дошло до заразе. Из компаније истичу и да је сам тужилац допринио излагању ризику тиме што је присуствовао састанку и доручку.

Предмет је тренутно у фази припремног поступка пред Високим судом у Лондону, а суђење ће бити одржано уколико стране не постигну вансудску нагодбу.

Подијели:

Тагови:

amputacija nogu

kašalj

Tužba

željeznica

корона вирус

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најмање двоје погинулих након урушавања моста

Свијет

Најмање двоје погинулих након урушавања моста

10 ч

0
Таблете лијекови

Регион

Хрвати у великим проблемима: Несташица лијекова постаје ново правило

10 ч

0
Адисон Реј се обрукала на наступу

Сцена

Испала јој пелена: Пјевачица се обрукала на наступу

10 ч

0
Јапан планира вратити војне титуле из Другог свјетског рата

Свијет

Јапан планира вратити војне титуле из Другог свјетског рата

10 ч

0

Више из рубрике

Најмање двоје погинулих након урушавања моста

Свијет

Најмање двоје погинулих након урушавања моста

10 ч

0
Јапан планира вратити војне титуле из Другог свјетског рата

Свијет

Јапан планира вратити војне титуле из Другог свјетског рата

10 ч

0
Хорор случај тресе Француску: 10 оптужених за силовање дјечака

Свијет

Хорор случај тресе Француску: 10 оптужених за силовање дјечака

10 ч

0
Макрон: У току припреме за разговор са Путином

Свијет

Макрон: У току припреме за разговор са Путином

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner