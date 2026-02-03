Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском

Извор:
Мађарска је једина земља ЕУ која одржава подједнако добре односе са Русијом, Сједињеним Државама, Кином и Турском, рекао је министар спољних послова Петер Сијарто.
- У садашњем турбулентном периоду, када се обликује нови свјетски поредак, наша стратегија је да осигурамо да су четири глобална центра моћи заинтересована за успјех Мађарске, или барем да не желе да виде њен неуспјех - рекао је Сијарто.
Он је додао да је мађарски премијер Виктор Орбан сада једини европски лидер који одржава добре односе са лидерима Сједињених Држава, Русије, Кине и Турске, преноси лист "Мађјар немзет" /Магyар Немзет/.
Сијарто је оцијенио да су, супротно томе, лидери ЕУ одлучили да се изолују од глобалних сила.
- У садашњем окружењу, Мађарска је важно мјесто за састанке између источних и западних компанија - напоменуо је Сијарто.
У интервјуу за швајцарски лист "Велтвохе" мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да се свјетски поредак заснован на правилима урушио и да нема смисла држати се њега.
Према његовим ријечима, неопходно је "пронаћи своје мјесто у овом новом окружењу".
- За те циљеве, лидери треба да ојачају личне односе, стичу пријатеље и склапају договоре - истакао је Орбан.
