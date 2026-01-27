Сијарто: Тужба поводом забране руског гаса

Извор:
СРНА
27.01.2026
18:39
Мађарска ће поднијети тужбу против забране увоза руског гаса ако влада премијера Виктора Орбана остане на власти након парламентарних избора у априлу, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Према одлуци чланица ЕУ, забрана увоза руског течног природног гаса ступиће на снагу 1. јануара 2027. године, док ће забрана руског гаса из цјевовода ступити на снагу 30. септембра 2027. године.
Мађарска и Словачка су најавиле планове да поднесу тужбе пред Судом правде ЕУ да би поништиле ту мјеру.
Он је додао да се то се неће догодити ако опозициона странка Тиса дође на власт у Мађарској, јер њени представници у Европском парламенту нису подржали приједлог изгласавања неповјерења предсједнику Европске комисије Урсули фон дер Лајен.
Сијарто је навео да је Тиса је наводно регрутовала "представнике великих међународних компанија који годинама лобирају да спријече Мађарску да купује јефтине руске енергенте" да учествују у предизборној кампањи.
