Сијарто: Тужба поводом забране руског гаса

Извор:

СРНА

27.01.2026

18:39

Фото: АТВ

Мађарска ће поднијети тужбу против забране увоза руског гаса ако влада премијера Виктора Орбана остане на власти након парламентарних избора у априлу, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Према одлуци чланица ЕУ, забрана увоза руског течног природног гаса ступиће на снагу 1. јануара 2027. године, док ће забрана руског гаса из цјевовода ступити на снагу 30. септембра 2027. године.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић

Мађарска и Словачка су најавиле планове да поднесу тужбе пред Судом правде ЕУ да би поништиле ту мјеру.

  • "Још постоји шанса: на одлуку се мора уложити тужба пред Судом правде ЕУ, а правни поступак мора бити завршен да би се она поништила. Урадићемо то: правна основа је спремна, тако да, чим одлука буде званично објављена, одмах ћемо покренути судски поступак, и ако останемо на власти, провешћемо га до краја", написао је Сијарто на друштвеним мрежама.

Он је додао да се то се неће догодити ако опозициона странка Тиса дође на власт у Мађарској, јер њени представници у Европском парламенту нису подржали приједлог изгласавања неповјерења предсједнику Европске комисије Урсули фон дер Лајен.

Сташа Кошарац

Економија

Кошарац: "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Српске

Сијарто је навео да је Тиса је наводно регрутовала "представнике великих међународних компанија који годинама лобирају да спријече Мађарску да купује јефтине руске енергенте" да учествују у предизборној кампањи.

Тагови:

Мађарска

Петер Сијарто

