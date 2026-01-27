Драма на путу: Стијена се обрушила на аутомобил, повријеђена жена

Извор:
Аваз
27.01.2026
18:05
Велика драма одвијала се у послијеподневним сатима на подручју општине Какањ.
Како јавља "Авазов" репортер с лица мјеста, стијена је пала на аутомобил на путу Тршће - Понијери.
Жена која се налазила на мјесту сувозача у аутомобилу је повријеђена, те је одвела екипа Хитне помоћи.
На терену се налазе и машине, које чисте одрон како би пут био проходан. На терену се налази и велики број припадника полиције.
