Logo
Large banner

Драма на путу: Стијена се обрушила на аутомобил, повријеђена жена

Извор:

Аваз

27.01.2026

18:05

Коментари:

0
Стијена се обрушила на пут
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Велика драма одвијала се у послијеподневним сатима на подручју општине Какањ.

Како јавља "Авазов" репортер с лица мјеста, стијена је пала на аутомобил на путу Тршће - Понијери.

Mina Kostic skrin

Сцена

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

Жена која се налазила на мјесту сувозача у аутомобилу је повријеђена, те је одвела екипа Хитне помоћи.

На терену се налазе и машине, које чисте одрон како би пут био проходан. На терену се налази и велики број припадника полиције.

Подијели:

Тагови:

Какањ

stijena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

Кошарка

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

2 ч

0
Прилика за посао: Пољаци отварају творницу у Српској

Економија

Прилика за посао: Пољаци отварају творницу у Српској

2 ч

0
Њемачкој хитно потребни страни радници

Свијет

Њемачкој хитно потребни страни радници

2 ч

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Свако има свој посао

2 ч

0

Више из рубрике

Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу

Хроника

Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу

2 ч

0
Погинуо млади политичар из Калесије

Хроника

Млади политичар из Калесије чуо да му је умро рођак, па погинуо на путу до њега

3 ч

1
пруга илустрација

Хроника

У судару локомотива повријеђена три радника

3 ч

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Хроника

Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

17

Лото резултати 8. коло (27. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

20

06

Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

19

53

Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

19

52

Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће

19

52

Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner