Млади политичар из Калесије чуо да му је умро рођак, па погинуо на путу до њега

27.01.2026
16:52
Коментари:0
Ален Мајданчић (38), вијећник у Општинском вијећу Калесија, страдао је у саобраћајној несрећи која се синоћ, 26. јануара, десила у мјесту Дубраве Доње у Живиницама.
Према незваничним информацијама, он је добио информацију да му је рођак преминуо у Дому здравља Живинице од посљедица срчаног удара и кренуо је према лицу мјеста.
Ипак, тада је дошло до ове несреће, а вијећник је био сувозач у возилу.
Сам Мајданчић је био дугогодишњи здравствени радник, с обзиром да је радио као физиотерапеутски техничар.
Од 2019. године је био члан Покрета демократске акције (ПДА). У актуелном сазиву Општинског вијећа Калесија (2024–2028) обављао је функцију вијећника, а био је и предсједник Комисије за избор и именовање Општине Калесија. Такође, био је члан Комисије за утврђивање вриједности непокретности и права у промету Општине Калесија, преноси Аваз.
