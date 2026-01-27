Logo
Млади политичар из Калесије чуо да му је умро рођак, па погинуо на путу до њега

27.01.2026

16:52

Погинуо млади политичар из Калесије
Фото: Facebook

Ален Мајданчић (38), вијећник у Општинском вијећу Калесија, страдао је у саобраћајној несрећи која се синоћ, 26. јануара, десила у мјесту Дубраве Доње у Живиницама.

Према незваничним информацијама, он је добио информацију да му је рођак преминуо у Дому здравља Живинице од посљедица срчаног удара и кренуо је према лицу мјеста.

Ипак, тада је дошло до ове несреће, а вијећник је био сувозач у возилу.

Сам Мајданчић је био дугогодишњи здравствени радник, с обзиром да је радио као физиотерапеутски техничар.

Од 2019. године је био члан Покрета демократске акције (ПДА). У актуелном сазиву Општинског вијећа Калесија (2024–2028) обављао је функцију вијећника, а био је и предсједник Комисије за избор и именовање Општине Калесија. Такође, био је члан Комисије за утврђивање вриједности непокретности и права у промету Општине Калесија, преноси Аваз.

